Экспедиция дошла из Петербурга до Архангельска. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Петербуржцы из партии «Новые люди» в составе Большой Арктической Регаты прибыли в Архангельск. Экспедиция БАР2021 призвана помочь развитию водного туризма на русском Севере. Ее участники достигли конечной, самой северной точки маршрута – Архангельска. Регата стартовала из Петербурга 14 июня. Почти за месяц яхта «Мария» проплыла более тысячи миль. Маршрут прошел по водоемам Ленинградской области и Карелии с заходом на Валаам и Кижи, затем через Беломорканал по Белому морю – к Соловецким островам и Архангельску. В пути участники обследовали прибрежные акватории, оценили перспективы путешествий на маломерных судах в северо-западном направлении.

Экспедиция БАР2021 призвана помочь развитию водного туризма на русском Севере. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

На подходе к Архангельску, впервые за трехнедельное путешествие, ветер, наконец, позволил участникам водного похода идти под полными парусами. Ярчайшее впечатление команды за время экспедиции– беломорские белухи. На Морском вокзале Архангельска мореходов ждал один из самых удобных и разумно оборудованных причалов за весь пройденный ими путь.

- Неплохие причалы встретили экипаж БАР2021 на острове Коневец и в Новой Ладоге. Однако в целом большинство причалов на Северо-Западе в плачевном состоянии. Итоги экспедиции показывают также нехватку береговых турбаз, заправок для яхт, баз технического сервиса маломерных судов и общую стагнацию турбизнеса в условиях коронавируса, - рассказывает организатор похода, сторонник партии «Новые люди», Станислав Корякин, - в этом году мы более тщательно изучили акваторию Ленинградской области. Сеть автомобильных и железных дорог развита хорошо - с водными путями и прибрежной инфраструктурой пока все не так оптимистично. При поддержке партии «Новые люди» мы хотим перезагрузить отечественную индустрию отдыха на воде: сделать водный туризм доступным для людей и дать возможность владельцам малых судов легально зарабатывать.

Станислав Корякин стал одним из организаторов похода.Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Руководитель экспедиции отметил, что, если раньше россияне, в том числе и петербуржцы, ходили на яхтах по европейским акваториям, то сейчас все больше желающих заниматься водным туризмом в родной стране, в том числе и с целью заработка. Однако для этой сферы бизнеса нет ни законодательной базы, ни необходимой инфраструктуры. Сторонник партии «Новые люди» предлагает разработать комплексную программу развития туристской индустрии на водных объектах. Это основная цель проекта «Большая Арктическая Регата».

Своими впечатлениями о путешествии участники похода регулярно делятся в соцсетях. «Мария» - флагманская яхта проекта–в пути по водоемам Ленинградской области несколько раз садилась на мель. На картах отмели на этих участках были попросту не отмечены, как, впрочем, и многие другие особенности акваторий северо-западного направления. На пути из Петрозаводска в Кижи экипаж попал в сильный шторм. «Судно болтало из стороны в сторону, заливало водой. Вещи слетали с полок, а мы съезжали с кроватей», - вспоминают участники экспедиции.

В поселке Надвоицы экипаж узнал место прошлогодней швартовки по изображениям героев мультфильмов - крокодила Гены и Чебурашки - на заброшенном здании школы.

В пути участники обследовали прибрежные акватории, оценили перспективы путешествий.Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Это был старый деревянный причал, развалюха с прорехами, по которой опасно ходить, - написала участница водного похода Евгения Сомова.

По данным российской Торгово-промышленной палаты, сегодня в стране около двух миллионов частных маломерных судов. Специалисты считают эту цифру скромной - водный туризм пока остается неразвитой сферой.

Партия «Новые люди» готова изменить ситуацию. Одна из ключевых задач программы - развитие индустрии отдыха на воде, в том числе яхтенного туризма, и социально-экономическое развитие прибрежных территорий Русского Севера.