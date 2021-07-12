Звездопад в июле 2021 года в Санкт-Петербурге: Когда и где смотреть метеоритный дождь

Где и когда смотреть звездопад в июле 2021 года в Петербурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Звездопад одно из красивейших явлений, которое можно увидеть в небе. Метеоритные дожди можно увидеть на протяжении всего года. Персеиды - это главный летний звездопад, который длится с 17 июля по 24 августа. "Комсомолка" подробно рассказывает, когда и где посмотреть звездопад в июле 2021 года в Санкт-Петербурге.

КОГДА СМОТРЕТЬ

Пик Персеиды в 2021 году ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Тогда на небе можно будет увидеть настоящий сверкающий дождь. Однако и в июле есть возможность застать падение звезд и загадать желание. Поток "дождя" создается хвостом кометы Свифта-Туттля.

Наблюдать за метеоритным дождем лучше всего с 11 часов вечера. Интенсивность потока начинает нарастать после полуночи и достигает максимальной интенсивности к 04:30 часам утра. Чтобы увидеть звездопад необязательно знать какую-то конкретную точку неба, так как падающие звезды будет видно по всему небосводу.

Чтобы отчетливо увидеть метеоритный дождь, лучше отправиться в обсерваторию или планетарий Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЗВЕЗДОПАД

Для того, чтобы увидеть звездопад лучше всего уехать загород, где огни Северной столицы не засвечивают небо. Рекомендуется отъезжать на 50-70 километров от КАД. Также лучше не разводить костер и не пользоваться фонариками, так как свет от них будет мешать глазам адаптироваться к темноте и разглядеть звезды на небе. При желании можно уехать на берег Финского залива или Ладожское озеро, но место выбирать подальше от крупных поселений.

Чтобы более подробно разглядеть метеоритный дождь с использование профессиональных телескопов, можно отправиться в:

Народная обсерватория, которая располагается в доме 24 на Прилукской улице;

Пулковская обсерватория (Пулковское шоссе, дом 65/1);

Планетарий (парк Александровский, дом 4);

Планетарий №1 (набережная Обводного канала, 74Ц).