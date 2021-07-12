Тела обгорели до неузнаваемости: Гонщик-блогер на «Порше» и известная мотопутешественница погибли в ДТП под Петербургом

Автогонщик Иван Куренбин и мотоспортсменка Татьяна Игушина погибли в ДТП в Ленобласти. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Петербугский отельер, автогонщик и блогер Иван Куренбин, а также московская мотогонщица Татьяна Игушина погибли в страшном ДТП под Петербургом. «Порше-911 Турбо» на котором они ехали, вылетел с дороги, врезался в столб и вспыхнул. Водитель и пассажир сгорели заживо.

- 11 июля в 22:00 произошло ДТП по адресу: Выборгский район Ленинградской области, автодорога Огоньки-Стрельцово-Толоконниково 64км +900м. Неустановленный водитель, управляя автомашиной «Порше 911 Турбо» совершил съезд в левый по ходу движения кювет с наездом на препятствие (опору ЛЭП) с последующим возгоранием, - сообщает источник «КП-Петербург». - Со слов знакомой владельца автомобиля предварительно установлено, что в данной автомашине на момент ДТП находился собственник Куренбин И.В. и гражданка Игушина Т. Н. Кто точно был в качества водителя, а кто в качестве пассажира, не установлено в связи с сильным обгоранием тел данных граждан.

Татьяна была известной спортсменкой и путешественницей. Фото: СОЦСЕТИ

По свидетельствам очевидцев, машина моментально вспыхнула как факел. От дорогущего спорткара остался лишь обгорелый остов. Прибывшим на место пожарным оставалось только залить тлевший металл пеной.

Гибель спортсмена в соцсетях уже подтвердила его девушка.

- Это****** не могу поверить. Люблю тебя, - написала она на своей страничке в Инстаграм.

Соболезнования выражают и коллеги по гоночному цеху: «Нет слов...»

Девушка Ивана не может поверить в его гибель. Фото: СОЦСЕТИ

Отметим, что Ивану Куренбину было 36 лет. Он - авто- и мотогонщик, занимался дрифтом, участвовал в ралли и выставлял свою команду на соревнованиях. Также вел блог и владел арт-отелем в Петербурге.

Татьяна Игушина - москвичка, известная мотогонщица и путешественница. в 2018 году обогнула земной шар в мотокругосветке. Татьяне было 32 года.

В причинах ДТП сейчас разбираются эксперты, решение о возможном возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки.