Пять человек пострадали при обрушении крыши в бизнес-центре «Цеппелин» в Петербурге

Спасатели работают на Стартовой улице, где обвалилась крыша бизнес-центра. Фото: Прокуратура СПб

Курьезное, но в тоже время опасное ЧП произошло в бизнес-центре «Цеппелин», что в Московском районе Петербурга. Утром здесь пострадали пять человек, обедавшие в столовой. Из засыпало обломками из-за того, что кровлю здания пробила...строительная тележка, свалившаяся с соседнего корпуса.

- В 12:40 поступило сообщение о ЧП по адресу: ул.Стартовая, 6 Б. На здание столовой (одноэтажная, площадью 320 кв.м, пристроенная к зданию Бизнес-центра «Цеппелин») произошло падение строительной тележки с рядом строящегося здания, в результате чего крыша столовой была пробита. В столовой находилось 20 посетителей и 8 человек персонала, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Два стеклопакета упали на обедавших посетителей. Одного мужчину пришлось отправить в больницу. Фото: Прокуратура СПб

В результате происшествия пострадали пятеро. Четыре человека получили легкие повреждения и, после осмотра медиками, от госпитализации отказались. Один раненный увезен на скорой с порезами.

На месте работают спасатели и другие экстренные службы. Причины инцидента устанавливаются.

Людей засыпало битым стеклом. Фото: Прокуратура СПб.

ДОПОЛНЕНО:

В управляющей компании «КП-Петербург» рассказали о ситуцации на данный момент.

- Будет проводиться внутреннее расследование. Представитель арендатора уже позвонил нам и сказал, что на них упало окно. Не знаем так это или нет. Да, у нас идет рядом стройка, но мы не представляем, как и что там могло упасть. У нас соблюдаются все меры безопасности, все огорожены. На каждом не закрытом фасадом этаже у нас есть ограждение, чтобы ничего не падало, - уточнили в пресс-службе в компании «Аэропортсити Санкт-Петербург».