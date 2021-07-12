На прошлой неделе в Петербурге количество госпитализаций больных ковидом снизилось на 23 процента

Число госпитализаций с ковидом в Петербурге упало на 23%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на рост заболеваемости, который отмечается последнее время, в Петербурге на 23 процента сократилось число госпитализаций больных с ковидом. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

- На прошлой неделе в больницы доставили пять с половиной тысяч пациентов. Это на 23 процента меньше, чем за период с 28 июня по 4 июня. Поэтому мы не испытываем недостатка с коечным фондом. На 9 июля у нас оставалось 11 процентов свободных мест в палатах для пациентов с ковидом, - сообщил градоначальник.

Сейчас для больных с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге развернуто 11 476 коек. Пациентов доставляют в 16 городских и шесть федеральных стационаров.

По словам Александра Беглова, в Санкт-Петербурге растет ежедневное количество сданных анализов на коронавирус. Сейчас показатель составляет 700 ПЦР-тестов на 100 тысяч человек. Это превышает минимальный норматив Роспотребнадзора в четыре с половиной раза. Тест на ковид можно сдать в 56 лабораториях города.

Также растет количество петербуржцев, обратившимся по телефону 122 по вопросам вакцинации. На прошлой неделе зафиксировали почти 29 тысяч звонков, что на 20 процентов больше предыдущего показателя. Записались на прививку по короткому номеру 12 с половиной тысяч человек. Это на шесть процентов больше, чем неделей ранее.

Губернатор Петербурга добавил, что больницы, оказывающие онкологическую помощь, продолжают работать в штатном режиме.

Добавим, что за минувшие сутки в Северной столице выявили 2029 случаев коронавируса. Скончались от ковида 104 человека.