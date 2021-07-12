В Ленобласти горят торфяники: повторения «полыхающего» лета 2010 года пока не прогнозируют

Пока лесных пожаров не слишком много, но ситуация может измениться в любой момент. Фото: МЧС РФ

Аномальная жара привела в горению торфяников в Ленинградской области. Очаги пожаров фиксируют регулярно, а местные жители жалуются на едкий дым. Особенно часто болота горят в Кировском районе.

Впрочем, власти уверяют, что ситуация находится под полным контролем, и масштабы пожаров далеки от тех, что происходили в 2010 году, когда почти вся европейская Россия страдала от горящих торфяников.

- К такому начали готовиться еще весной. Пожарная охрана внимательно следит за тем, чтобы огонь не распространялся и оперативно реагирует на все случаи. Засушливая погода всегда приводит в горению торфяников. Сейчас основной очаг находится в районе станции Невдубстрой в Кировском районе, где сосредоточено наибольшее количество торфяных болот, - отметили в Комитете по природным ресурсам.

Начальник отдела охраны и защиты лесов Вадим Латышев рассказал, что подобные пожары весьма трудно прогнозировать, так как горение происходит под землей. Даже после ликвидации нельзя дать гарантии, что огонь не продолжит распространятся.

- Два основных очага в минувшие выходные зафиксировали на севере Мгинского поселения и в районе станции Невдубстрой, - сообщил Вадим Латышев. - Сейчас на территории Ленобласти из-за погодных условий введен четвертый класс пожарной опасности. С начала сезона в лесах региона зафиксировали 169 возгораний.

Добавим, что в минувшие выходные в районе железнодорожных путей в Кировском районе также полыхали покрышки. Некоторые местные жители и журналисты по ошибке приняли дым от шин за новый очаг торфяного пожара.