«Снижение эффективности в два раза ни о чем не говорит»: Ученый-эпидемиолог из Петербурга объяснил, будут ли работать вакцины против новых штаммов коронавируса

Эксперт объяснил, будут ли вакцины работать против новых штаммов коронавируса. Ответ - будут, но, возможно, с меньшей эффективностью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вслед за «индийским штаммом» коронавируса в мире начали активно обсуждать «калифорнийский» - он же «вариант эпсилон». Первой по поводу новой угрозы – якобы более заразной и потенциально еще более опасной - забеспокоилась Франция, за ней – все остальные страны. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» решила выяснить, что нам готовит очередной «мутант», и будут ли против него работать существующие вакцины.

По словам кандидата медицинских наук, эпидемиолога, заместителя директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимира Дедкова, обсуждать новый штамм на данный момент не имеет смысла.

Есть большая вероятность, что новый штамм - "калифорнийский" - до нас так и не доберется. Фото: Александр ГЛУЗ

- Во-первых, он имеет очень ограниченное распространение, - отмечает ученый. – И вероятность того, что он выйдет за пределы своего текущего «ареала», крайне низка. Во-вторых, нет и поводов для беспокойства – «калифорнийский штамм» пока что очень мало изучен, не известны его способности и особенности. Что же касается доклада ВОЗ, в котором признается его потенциальная угроза, то надо понимать, что ВОЗ составляют в основном не ученые, а чиновники. Научное же сообщество пока никакими данными относительно опасности или не опасности «калифорнийского штамма» не располагает – для того, чтобы они появились, нужно время.

То же самое, отмечает Владимир Дедков, касается и вопроса о том, будут ли имеющиеся вакцины «работать» против нового штамма.

По словам эксперта, заявления о снижении эффективности вакцин в два-три раза ни о чем не говорят. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Новый геновариант – он же штамм, если говорить обывательским языком – не означает новый вирус, - объясняет специалист. – Вирус у нас один – SARS-CoV-2. Это как с людьми – мы все разные, но тем не менее биологически мы один и тот же вид. Так и геноварианты. Поэтому – да, вакцины будут работать против новых штаммов. Возможно, с меньшей эффективностью – понятно, например, что вакцина, сделанная на «уханьском» штамме даст чуть менее стойкий и эффективные антитела, чем такая же вакцина, но на «индийском» штамме. Но опять же – это снижение эффективности не критично. Мне очень смешно слушать, как по телевизору говорят: «Такая-то вакцина оказалась в два раза менее эффективна против нового геноварианта коронавируса!». Для понимания, по меркам микробиологии шаг в два раза – это ничтожная величина. У нас же после введения вакцины не четыре антитела в организме формируется, верно? В сотни раз менее эффективна – да, соглашусь, тут уже есть, о чем задуматься. Но таких прецедентов до сих пор не встречалось.

Основная задача кампании по вакцинации - не допустить увеличения количества тяжелых случаев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме того, отмечает Владимир Дедков, коронавирус дает новую мутацию, фактически, каждый раз, когда попадает в новый организм, потому что ему, фактически, приходится заново приспосабливаться к новым уникальным условиям.

- Поэтому я бы не советовал так сильно зацикливаться на теме штаммов, - отмечает эксперт. – Это нормальный эволюционный процесс, они будут возникать сотнями тысяч – какие-то менее приспособленные ко взаимодействию с человеком, какие-то более. И уж тем более не нужно воспринимать появление новых штаммов как мотив для отказа от вакцинации.