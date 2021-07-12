Пловцы, гребцы, велосипедисты: Петербург на олимпийских играх представят 37 спортсменов

Петербург представят на Олимпиаде 37 спортсменов. Фото: vk.com/a.shantyr
Петербург отправит на летнюю Олимпиаду в Токио 37 спортсменов. Это - одна из самых больших делегаций среди всех регионов России. Жители города на Неве представят Северную столицу в 17 видах спорта, среди которых плавание, велогонки, гребля на байдарках и так далее.
- У нас – молодая и талантливая команда. Есть одна олимпийская чемпионка – опытная Наталья Воробьева, представительница женской борьбы. Искренне желаю всем огромной спортивной удачи! Мы будем болеть и переживать за всех Вас! И ждать в Петербурге – с победой! - написал на своей странице ВКонтакте глава петербургского Комитета по спорту Антон Шантырь.
Список выглядит так:
- Арина Аверина, Дина Аверина, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко (художественная гимнастика);
- Михаил Артамонов (тхэквондо ВТФ);
- Лилия Ахаимова (спортивная гимнастика);
- Мария Боталова, Анна Пракатень, Василиса Степанова ,Никита Еськин, Александр Матвеев (гребной спорт);
- Иван Верясов (бокс);
- Наталья Воробьева (спортивная борьба);
- Вика Кирсанова (велосипедный спорт – маунтинбайк);
- Егор Клюка (волейбол);
- Екатерина Зюзина, Анна Хворикова , Сергей Комиссаров (парусный спорт);
- Мария Каменева, Евгения Чикунова, Мария Темникова, Дарья Устинова, Александр Щеголев, Кирилл Мартыничев, Андрей Минаков, Кирилл Пригода (плавание);
- Анна Конаныхина (прыжки в воду);
- Артем Кузахметов (гребля на байдарках и каноэ);
- Яна Лебедева (прыжки на батуте);
- Полина Михайлова (настольный теннис);
- Маша Новолодская, Павел Якушевский (велоспорт – трек);
- Виктор Полетаев, Павел Яковлев (волейбол);
- Александра Разаренова (триатлон);
- Кристина Соболь (тяжелая атлетика);
- Мадина Таймазова (дзюдо).
В числе спортсменок - гимнастки, велосипедистки, теннисистки. Фото: vk.com/a.shantyr
Полный состав команды опубликовал Олимпийский комитет России, под флагом которого и будут выступать наши спортсмены из-за международных санкций. Нести знамя, к слову, будет уроженец Ленинградской области. А всего 47 регион представят девять атлетов. В основном - девушки из ватерпольной команды города Кириши «Кинеф-Сургутнефтегаз».
Напомним, что XXXII Олимпийские игры состоятся в столице Японии – Токио с 23 июля по 8 августа. Они, как и Чемпионат Европы по футболу-2020 были перенесены на год из-за пандемии. Большинство соревнований пройдет без зрителей по карантинным соображениям.