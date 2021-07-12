Мужчину чуть не раздавило, пенсионер уехал на вагоне: Пешеходы перелезали движущийся товарный поезд в Петербурге

Пешеходы чуть не погибли, перелезая движущийся поезд в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге пешеходы решили не ждать, пока проедет товарный поезд, а ломанулись перелезать его. Около 14 часов дня в понедельник, 12 июля 2021 года, на переходе у железнодорожной станции "Ржевка" встал товарный поезд. Состав остановился, но окончательно движение не прекратил, о чем людей предупреждали светофор и громкий сигнал. Однако пешеходы все равно решили на свой страх и риск перелезть через вагоны, что чуть было не закончилось трагедией. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Дед попытался перелезть через стоящий товарный поезд. Как только он залез на вагон - поезд тронулся, дед не смог слезть и уехал в путешествие, - рассказал свидетель произошедшего.

Пенсионеру еще повезло. А вот один мужчина чуть не попрощался с жизнью. Пешеход с пакетами решил пролезть под поездом между вагонами и зацепился за что-то футболкой. Освободиться он успел буквально за полсекунды до того, как состав двинулся.

Все происходящее очевидец снял на видео. Что стало с пенсионером-путешественником, на данный момент неизвестно. Свидетели в соцсетях говорят, что позвонили в экстренные службы.