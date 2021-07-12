Почему летом в петербургских квартирах могут потеплеть батареи

В аномальный зной в Петербурге «включают» батареи, но еще жарче в квартирах стать не должно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пока в Петербурге стоит аномальная жара, местные жители уже и забыли о слове зима. Однако напомнить о ней могут внезапно потеплевшие батареи. Об этом жителей нескольких домов на Набережной канала Грибоедова, проспекте Римского-Корсакова и Садовой улице недавно предупредил Жилкомсервис №2 Адмиралтейского района.

«12 июля с 10.00 до 15.00 будет отключено горячее водоснабжение. Возможно потепление батарей. Причина - промывка системы центрального отопления», - говорилось в сообщении.

Это что же: на улице жара +30, а дома будет все +50? Разбирались, что происходит.

Во-первых, важно понимать, что отопление как таковое никто включать не собирается. Так что «шпарить» батареи в 30-градусную жару не будут.

– Сейчас идет промывка системы отопления – удаление из трубопроводов и радиаторов «мусора»: отложений, песка, ржавчины. Безусловно, остановить подготовку к отопительному сезону нельзя, – рассказали «КП» в пресс-службе Жилищного комитета.– Температура воды, которой промывают – это не кипяток, это 75 градусов. И промывается горячей водой для того, чтобы убрать всю окалину, солевые отложения, которые накапливаются в трубах. Есть такая техническая возможность промывать холодной водой. Но, во-первых, такое решение должны принять сами управляющие компании – каким способом они будут промывать, исходя из ситуации в каждом конкретном доме. Во-вторых, это менее эффективная процедура.

В Комитете уточнили, что промывка идет не целый день, она занимает от 20 до 60 минут. В это время вода циркулирует по системе, и дальше батареи остывают.

– Очередность домов, где будут проходить работы, определяется задолго, ориентироваться на прогноз погоды настолько заранее невозможно. И, к сожалению, сам процесс не всегда позволяет это сделать в «ручном режиме», – отмечают в Жилкомсервисе №2 Адмиралтейского района.

Тем не менее, из-за жары в понедельник работы в домах на набережной канала Грибоедова, проспекте Римского-Корсакова и Садовой улице все-таки решили отложить.

НА ЗАМЕТКУ

Предупредить о предстоящих работах в вашем доме и их сроках должна ваша управляющая компания. Если батареи остались горячими надолго, и вам это мешает, обратитесь в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании.

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