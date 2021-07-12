«Из-за жары пришлось делать ремонт»: В Смольном объяснили, откуда взялся «гробовой завал» в крематории

"Комсомолка" прояснила историю скандального видео из петербургского крематория. Фото: Александр ГЛУЗ

Видео из «переполненного» петербургского крематория, появившееся в интернете на прошлой неделе, спровоцировало скандал: городские СМИ окрестили произошедшее «гробовым завалом» и заявили, что из-за высокой смертности в крематории просто не успевают сжигать тела. Однако, как выяснила «Комсомолка», все может быть совсем не так. Начальник отдела развития услуг комитета по промышленности, инновациям и торговле, который непосредственно курирует работу крематория, Андрей Фарков назвал ажиотаж вокруг ситуации преувеличенным.

По словам представителей Смольного, из-за эпидемии крематорий действительно работает с повышенной нагрузкой - но никаких завалов в нем нет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Дело в том, что в одном из помещений накопителя – так называется помещение, в котором размещаются гробы с телами умерших перед отправкой в цеха с печами – идет ремонт, - разъяснил Андрей Фарков. – В городе установилась настолько сильная жара, что даже бетонные перекрытия начали нагреваться. Чтобы избежать каких-то нештатных ситуаций, решено было установить в этом помещении дополнительные промышленные кондиционеры, а гробы с телами на время ремонта вынести в соседнее. Из-за этого возникло впечатление, что их будто бы стало больше.

По словам Андрея Фаркова, подсчет гробов сотрудники крематория не вели. Однако понятно, что их было меньше 100, потому что сам накопитель рассчитан на 100 с небольшим – и «под завязку» он заполнен не был. Тем не менее крематорий в последние месяцы действительно стабильно работает с повышенной загрузкой: если в «доэпидемическое» время она составляла порядка 55-60% от расчетной мощности, то сейчас выросла до 87%. В сухих цифрах это означает, что в день здесь стабильно сжигают по 200 тел.

А вот сказать, сколько через печи проходит умерших от коронавируса, увы, невозможно.

Из-за эпидемии смертность в Петербурге подскочила - однако эксперты предостерегают от того, чтобы называть ситуацию тревожной или угрожающей. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Дело в том, что оформлением заказов на кремацию занимаются ритуальные компании, - отмечает Андрей Фарков. – Соответственно, мы не знаем, от чего умерли люди, которых нам предстоит кремировать. В одном из постановлений Роспотребнадзора указано, что те, чья смерть оказалась каким-либо образом связана с COVID-19, должны размещаться в закрытых гробах. Но в зале-накопителе все гробы закрытые. Поэтому сказать, от чего умер тот или иной человек – от коронавируса или от условного инфаркта – мы не в силах.

Отметим, впрочем, что подобная ситуация начала складываться около двух недель назад – как раз в это время в Петербурге достигла пика аномальная жара. А поскольку крематорий работает не только «под ковид», причины повышенной загрузки кажутся достаточно очевидными: инфаркты и инсульты на фоне перегрева тоже, к сожалению, никто не отменял.

Как бы то ни было, на данный момент, по словам Андрея Фаркова, вопрос с «очередью» в зале-накопителе решен.

Свой вклад в общую картину смертности внесла и аномальная жара. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вдобавок мы, чтобы впредь не возникало подобных ситуаций, уже заказали два контейнера-рефрижератора, которые в любую жару могут поддерживать стабильно отрицательные температуры, - констатировал начальник отдела. – Они уже на территории крематория, а в ближайшее время начнется их подключение.