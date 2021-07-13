«Услышимся в сентябре»: Илья Черт о «реанимации» после операции на сердце

Представители музыканта рассказали, как себя чувствует лидер группы "Пилот". Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Новости о госпитализации лидера группы «Пилот» разлетелись в Интернете накануне. Сообщалось, что Илья Черт (настоящая фамилия Кнабенгоф - прим.ред.) попал в реанимацию и перенес тяжелую операцию на сердце, а теперь ему предстоит долгий период восстановления. «Комсомолка» связалась с музыкантом и узнала о его здоровье.

По его словам, он находится в отпуске, а не на больничной койке.

- Войдите в мое положение. Все хорошо, давайте услышимся в сентябре, - коротко ответил на звонок Илья Черт.

Директор группы «Пилот» Дмитрий Петровский также подтвердил, что с музыкантом все в порядке. Он отметил, что все новости об операции это фейк.

- Все что пишут об Илье – это чушь. У него была плановая диспансеризация, в том числе в части сердечно-сосудистых вопросов. Проверка здоровья в момент концертного затишья из-за ковидных ограничений. Скоро Илья сам со всеми свяжется, - объяснит «Комсомолке» он.

Напомним, что Илья Черт является одним из основателей и лидером рок-коллектива «Пилот». Уже при жизни его называют легендой, а группы стабильно выпускает альбомы, дает концерты и завоевывает престижные награды. Илья также поддерживает молодых музыкантов, публикуя их песни и стихи в сборнике «Рок из подворотен».