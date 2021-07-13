Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды13 июля 2021 15:40

«Услышимся в сентябре»: Илья Черт о «реанимации» после операции на сердце

Лидер группы «Пилот» опроверг проблемы со здоровьем, рассказав про обычную диспансеризацию
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Представители музыканта рассказали, как себя чувствует лидер группы "Пилот".

Представители музыканта рассказали, как себя чувствует лидер группы "Пилот".

Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Новости о госпитализации лидера группы «Пилот» разлетелись в Интернете накануне. Сообщалось, что Илья Черт (настоящая фамилия Кнабенгоф - прим.ред.) попал в реанимацию и перенес тяжелую операцию на сердце, а теперь ему предстоит долгий период восстановления. «Комсомолка» связалась с музыкантом и узнала о его здоровье.

По его словам, он находится в отпуске, а не на больничной койке.

- Войдите в мое положение. Все хорошо, давайте услышимся в сентябре, - коротко ответил на звонок Илья Черт.

Директор группы «Пилот» Дмитрий Петровский также подтвердил, что с музыкантом все в порядке. Он отметил, что все новости об операции это фейк.

- Все что пишут об Илье – это чушь. У него была плановая диспансеризация, в том числе в части сердечно-сосудистых вопросов. Проверка здоровья в момент концертного затишья из-за ковидных ограничений. Скоро Илья сам со всеми свяжется, - объяснит «Комсомолке» он.

Напомним, что Илья Черт является одним из основателей и лидером рок-коллектива «Пилот». Уже при жизни его называют легендой, а группы стабильно выпускает альбомы, дает концерты и завоевывает престижные награды. Илья также поддерживает молодых музыкантов, публикуя их песни и стихи в сборнике «Рок из подворотен».

Шоу-бизнесИнтересное