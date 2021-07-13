Саблинский водопад обмелел, это - предвестник глобальной катастрофы

Саблинский водопад пересох. И экологов это сильно беспокоит. Фото: instagram.com/sablino_adm

Жители Ленобласти бьют тревогу: в Тосненском районе пересох Саблинский водопад, но не большой, на реке Тосна, а малый, на Саблинке. И все же, такого здесь старожилы не могут вспомнить. Если и бывало, то давно.

- Установившаяся жара сказалась и на наших памятниках природы. Полностью пересох малый водопад на реке Саблинка. Впервые за всю историю наблюдений. Воды нет совсем, - написал в Инстаграме глава Ульяновского сельского поселения Константин Камалетдинов.

И хоть сама Саблинка - речушка маленькая, рыбы здесь почти нет, а водопадом в первую очередь любуются (здесь расположен природный заповедник «Саблинский»), ее пересыхание, пусть даже и в аномальную жару - признак тревожный.

- Это - довольно редкое явление. Все это плохо. У нас такое положение, что за последние 20-30 лет на территории России исчезло около 10 тысяч таких малых рек, как Саблинка. Поступающей воды не хватает, чтобы ее наполнить от истока до устья. Родники забиваются, заиливаются, водяные горизонты уходят на глубину, - рассказал эколог, руководитель организации «Зеленый крест - Северо-Запад» Юрий Шевчук. - Увы, это процесс по всему миру. Исключения - реки, которые наполняются от таяния льдов. Но и льды не бесконечны.

Так водопад выглядит в обычное время. Фото: СОЦСЕТИ

По словам эксперта, люди все больше и больше используют воду в быту. Это накладывается на изменение климата, то самое глобальное потепление.

- За 150 лет уровень Ладожского озера упал на 50 сантиметров. Если так пойдет и дальше, то Нева потечет в обратном направлении. Это будет катастрофой, у нас в Петербурге будет только соленая вода из Балтики. Пересыхание Саблинки - признак климатической катастрофы. Вода уходит, и человеческой цивилизации, которая базируется на воде, будет еще хуже: мигрировать придется не десяткам тысяч, а миллионам людей, - уверен эколог.

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