Как пандемия сказалась на Петербурге

Что нужно ослабшему городу, расскажут ученые и предприниматели.

Не секрет, что коронавирус повлиял на все сферы нашей жизни: захворала экономика, предприятия стали тяжелее дышать. Да и у обычных горожан накопилось множество вопросов. Как поживают рестораторы и другие бизнесмены — есть ли у них будущее? Что там с рабочими местами? И как можно помочь обычным гражданам?

На эти и другие вопросы 14 июня в ходе пресс-конференции ответят социологи, кандидаты экономических наук и предприниматели. Мероприятие состоится в радиостудии «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» и начнется в 14:00.

Андрей Шпиленко, кандидат экономических наук, прогрессор в области инноваций расскажет о современных проблемах экономики и самых крупных инвестиционных проектах России. Предприниматель и общественный деятель Александр Колос прокомментирует проблемы малого и среднего бизнеса.

Социолог-ученый, учредитель благотворительного фонда «Матисов Остров», президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей объяснит, что значит экономическая обстановка для людей. А вместе спикеры постараются выяснить, стоит ли сейчас привлекать деньги в город?

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