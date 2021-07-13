«Стартуем!»: как заработать в пандемию. Фото: freepik. com.

Деньги нужны всем — деньги нужны всегда. Деньги нужны людям: именно поэтому в последнее время стали так популярны инвестиционные счета и финансовые приложения. Но ценные бумаги — это не только высокий доход, но и большой риск. Деньги нужны банкам — именно поэтому они часто предлагают самые выгодные решения новым клиентам.

Например, «Уралсиб» запускает вклад «Удачный старт». Вклад можно открыть на определенный срок — проценты начисляются в конце. Чем больше времени лежат деньги — тем выгоднее. Процентные ставки очень даже привлекательные: 181 день – 5,2% годовых, 1100 дней – 6,5% годовых. Да и депозит в крупном банке — вложение надёжное.

Открыть счёт можно в любом из отделений «Уралсиба» — но только, если вы раньше не были клиентом этого банка. Подробную информацию можно узнать в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».