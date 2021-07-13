Умер Александр Стефанович, известный режиссер-сценарист и бывший муж Аллы Пугачевой Фото: Евгения ГУСЕВА

В московской больнице умер Александр Стефанович, известный режиссер и бывший муж Аллы Пугачевой. Заслуженный деятель искусств скончался во вторник, 13 июля 2021 года. Об этом "Комсомольской правде в Петербурге" стало известно от источника.

- Да, действительно умер, - подтвердил собеседник издания.

Александр Стефанович находился в реанимации в больнице имени Бахрушиных. Ранее СМИ писали, что известный режиссер попал в медучреждение с коронавирусом, однако источник издания пока что не подтвердил эту информацию.

Кинорежиссер родился 13 декабря 1944 года в Ленинграде. Учился во ВГИКе в мастерской не менее известного на весь мир режиссера-постановщика и теоретика кино Льва Кулешова. Позже работал на Мосфильме, а также Ленинградской студии телевидения.

Стефанович скончался в московской больнице / Фото: Открытая киностудия «Лендок»

Как режиссер Стефанович работал в жанре музыкального фильма. Создал такие ленты как "Душа", "Начни сначала". В 1974 году поставил первый отечественный киномюзикл «Дорогой мальчик», снял первые в нашей стране музыкальные клипы. Именно он стал создателем сценического образа Аллы Пугачевой, с которой находился в браке с 1977 до 1981 годы.

На данный момент о месте и времени прощания пока не сообщалось.