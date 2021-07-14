Жара спадет, город накроют дожди: Главный синоптик Петербурга рассказал об изменении погоды

Жара сменится обычным теплом, с дождями и грозами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жаре в Петербурге похоже приходит конец. Главный синоптик города на Неве рассказал об изменении погоды в ближайшее время. Нестерпимы зной сменится обычным, нормативным теплом с дождями и даже грозами.

- Сейчас над европейской частью страны стоит антициклон, из-за чего держится сухая и жаркая погода. Однако уже на следующей неделе на Петербург начнет влиять циклон, город накроют ливни, дожди и грозы, жара спадет. Днем температура будет составлять +20...+25. Это - нормальная для нас погода, - рассказал газете «Петербургский дневник» синоптик Александр Колесов.

Впрочем, кое-где дожди с грозами могут начаться гораздо раньше. Уже в наступившую среду, 14 июля, городской гидрометцентр обещает непогоду с резким ветром. Но местами. Такой же прогноз дан на четверг и пятницу.

Но весь город ливнями не накроет и избавления от изнуряющей жары петербуржцам до выходных ждать не стоит - температура будет доходить до +34 градусов.