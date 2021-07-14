Конкурс в СПбГУП превысил 50 абитуриентов на место

Повышенный интерес к вузу объясняют просто: Университет предлагает лучшие условия для студентов. Фото: пресс-служба СПбГУП.

До окончания приемной кампании на бюджетные места Минобрнауки в вузы Северной столицы еще две недели, но в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов уже идут на очередной рекорд.

– Средний конкурс на бюджет уже составляет более 50 человек на место, – сообщают в СПбГУП.

В 2019 году на каждое бюджетное место в одном из самых престижных вузов города на Неве претендовали 60 человек. А в сложном 2020-ом на каждое бюджетное место хотел попасть 41 человек, при этом к ряду специальностей интерес был значительно выше.

В самом вузе секрет своей популярности среди выпускников школ Петербурга и страны объясняют просто: Университет предлагает ребятам лучшие условия для обучения и жизни. В учебном заведении подчеркивают, что не гонятся за фейковыми рейтингами и апеллируют к фактам. Один из них в том, что на протяжении многих лет СПбГУП – российский лидер по трудоустройству выпускников, а по ряду специальностей он не выпустил из своих стен ни одного безработного за последние 20 лет.

Эксперты считают, что это естественно – здесь воплощена в жизнь новаторская культуроцентристская концепция образования, которую академик Александр Запесоцкий разработал в 90-е годы. Его авторская модель университета, сочетающая лучшие качества советского образования с эффективными ответами на новые вызовы времени, уже тогда приносила замечательные результаты и была оценена Российской академией образования как перспективнейшая для страны в ХХI веке.

Каковы успехи других университетов города, в Совете ректоров вузов Петербурга и Ленобласти пока не сообщают: данными по приемной кампании обещают поделиться позднее.