В Петербурге поздравили героев в белых халатах

В этом году проект прошел уже восьмой раз! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не все герои носят плащи - многие носят белые халаты. В этом петербуржцы убедились лично: сотни докторов, не щадя собственного здоровья, плечом к плечу бились за жизни горожан. Бились и продолжают биться дальше. И речь не только о коронавирусе, но и о раке, гепатите и других страшных заболеваниях. Только благодаря медикам из палачей болезни превращаются в неприятелей, с которыми можно сражаться и которых можно победить.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» восьмой раз проводит проект «Клиника года» и рассказывает жителям города о лучших медучреждениях и врачах. На страницах газет, а также в эфире радио и на сайте медики дают советы по профилактике и лечению различных болезней, рассказывают, как найти нужного профильного специалиста и как сохранить здоровье. Стартовав в 2014 году здесь, в Северной столице, «Клиника года» выросла до масштабов федерального проекта, который теперь проводится по всей стране - от Москвы до Дальнего Востока.

В 2021 году вышло более 50 публикаций. Это интервью, круглые столы, прямые линии, радиоэфиры. Кроме того, на сайте spb.kp.ru проходило народное голосование за звание лучшего врача и клиники. Наш специальный раздел посетило около 500 тысяч пользователей. У проекта рекордный охват - 1 миллион человек читал тексты «Комсомолки», смотрел репортажи со «Здоровых завтраков», слушал программы «Здоровый разговор» на волне 92,0 FM. Это доказывает, что люди все активнее интересуются темой своего здоровья!

Награды нашли своих героев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Красивым аккордом проекта стала церемония награждения. По разным причинам торжество не состоялось в нужные даты, пришлось отступить от нашей давней традиции - проводить его накануне Дня медицинского работника. Однако все же мы решили не лишать врачей праздника и провести мероприятие - с соблюдением всех мер безопасности - в очном формате. Первым гостей поздравил генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Иван Власов.

- Профессия врача действительно самая важная и ценная не только в этом и прошлом году. Я надеюсь и верю, что эти непростые два года помогут нам с вами в укреплении престижа, развитии сферы медицины и повышении качества помощи, оказываемой пациентам, - отметил Иван Власов. - Спасибо, что вы здесь, я благодарю каждого за совместную работу. Этой премии не было бы без высококлассных специалистов, работающих в Петербурге.

Бойцы невидимого фронта

Основа любой клиники, ее фундамент - это специалисты, которые денно и нощно трудятся на передовой. Так же как и полицейские, они защищают жителей города от врагов - гораздо более тихих и коварных, нежели преступники.

Церемония началась с вручения памятных дипломов номинантам премии «Петербургский доктор года». В зале, помимо аплодисментов, звучали слова признательности и поддержки, а на лицах, пусть и скрытых масками, сияли улыбки. Некоторые гости отмечали, что благодаря «Комсомолке» пересмотрели свое отношение к различным премиям.

- Наша клиника еще очень молодая, да и в конкурсе мы участвуем совсем недавно, - сказал врач-психотерапевт-гипнотерапевт-психиатр, клинический психолог клиники психотерапии и психосоматической медицины «Медиксем» Дмитрий Николаев, получив стелу победителя премии. - Но это очень интересное событие, особенно когда видишь его изнутри. До этого момента я не смотрел на подобные мероприятия серьезно. Теперь мое мнение поменялось.

Клинический психолог клиники психотерапии и психосоматической медицины «Медиксем» Дмитрий Николаев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Уважаемые дамы и господа, я рад сегодня находиться здесь вместе с вами! - выступил на церемонии генеральный директор сети клиник «Медпомощь 24» Евгений Федоров. - Сеть клиник «Медпомощь 24» признана лучшей в номинации «Лидирующие позиции на рынке медицинских услуг Петербурга». Я благодарен вам за оказанное доверие!

Гендиректор сети клиник «Медпомощь 24» Евгений Федоров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спасибо большое за такую возможность «Комсомольской правде» - наша клиника уже не первый раз участвует в конкурсе, потому что мы действительно видим потенциал в данном мероприятии и во всех событиях, которые его окружают. Это прекрасная возможность заявить о своих достижениях, порадоваться успехам коллег и, конечно, рассказать о замечательных специалистах, в которых так нуждаются пациенты. Каждый год я наблюдаю, как конкурс преображается, растет. Объединение врачей, лучших из лучших специалистов нашего города, информационная поддержка врачебной деятельности, ваше внимание к проблемам здоровья - все это прекрасная платформа для дальнейшего развития. Здоровья вам и вашим семьям!

Гендиректор сети клиник «Гранти-мед» Надежда Лавренюк. Фото: Андрей ГАШЕВ

Да, кого-то можно назвать ветеранами нашего проекта. Например, Центр имплантации UniverStom и «Немецкую семейную клинику». А кто-то принимал участие первый раз, например, сеть многопрофильных клиник «Гранти-мед» и центр компьютерной томографии «Ами». Однако все были солидарны со словами специалиста по лечению зависимостей, врача-психиатра Первой наркологической службы Ирины Кобаливы:

- Самое важное в нашей работе - это человечность. А самая главная награда - это благодарность наших пациентов.

Специалист по лечению зависимостей Первой наркологической службы Ирина Кобалива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И люди по достоинству оценили труд врачей. Именно петербуржцы участвовали, голосовали и выбирали главных медиков года, поэтому премия получилась такой народной. По этой же причине невозможно угадать, сколько человек получит приз. В этом году жители Северной столицы определили пять профессионалов. Пять победителей. Пять народных докторов года!

Генеральный директор Центра имплантации UniverStom Дмитрий Осташов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одним из лауреатов стал психиатр-нарколог, главный врач и руководитель «Клиники доктора Лазарева» Игорь Лазарев. К сожалению, явиться лично он не смог, вместо него награду забрал и выразил слова благодарности руководитель отдела развития клиники Евгений Гаврилин.

- Все мы знаем, в чем сила. Сила в правде. А если с нами «Комсомольская правда», мы становимся еще сильнее! Спасибо! - отметил он.

Руководитель отдела развития «Клиники доктора Лазарева» Евгений Гаврилин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Силы сегодня нужны всем, ведь, несмотря на пандемию, благодаря врачам жизнь горожан не замирает и не останавливается. Благодаря медикам на свет появляются и новые петербуржцы.

Главный врач центра компьютерной томографии «Ами» Максим Котов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Наш центр продолжает работать в плановом режиме, мы держим оборону! Ведь ковид ковидом, но семьи все так же хотят заводить детей, женщины все так же хотят беременеть. Мы им помогаем, - отметила врач-акушер-гинеколог, заведующая отделением дневного стационара Санкт-Петербургского центра планирования семьи и репродукции Екатерина Ребезова.

Заведующая отделением дневного стационара СанктПетербургского центра планирования семьи и репродукции Екатерина Ребезова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крепости здоровья

Затем настал черед самых разных клиник - семейных и многопрофильных, стоматологических и психотерапевтических, ведь с приходом коронавируса другие недуги никуда не делись, не отступили со своих рубежей. Например, даже в такой период специалисты федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» берутся за самые сложные случаи и помогают пациентам.

- Для нашей команды огромная честь - удостоиться наград конкурса «Клиника года», - заявила директор по стратегическому развитию Елена Калмыкова. - Каждый день мы боремся за жизни. Каждый день мы доказываем, что онкология - это не приговор, а диагноз. Спасибо вам всем огромное, спасибо от имени всех наших докторов. Мы вас не подведем!

Директор по стратегическому развитию «Евроонко» Елена Калмыкова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Победителями «Клиники года» в разных номинациях стали 11 учреждений. Отдельная награда - признание экспертов. Представители медицинского сообщества, многие из которых уже стали верными соратниками проекта, самостоятельно выбирали клинику, достойную звания лучшей.

В этом году победителем спецноминации стало Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санкт-Петербургская клиническая больница Российской академии наук».

Специалисты СПб больницы РАН. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бой продолжается

За последнее время в нашей жизни изменилось многое, в частности отношения пациентов с докторами. На это обратили внимание представители компании «Родник. Лечебные воды Чехии», партнера «Клиники года». На мероприятии каждый мог попробовать лечебную и невероятно вкусную воду из лучших источников Европы.

- Мы прекрасно понимаем, что такое работа врача. С огромным уважением относимся к ним, понимаем трудность и важность труда докторов и всегда готовы помогать медикам! - отметила основатель компании «Родник. Лечебные воды Чехии» Наталья Бенберя. - Содействовали им в пандемию, будем продолжать делать это и дальше. А «Комсомольской правде» спасибо за то, что вы все это освещаете.

Основатель компании «Родник. Лечебные воды Чехии» Наталья Бенберя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Со сцены мы поблагодарили также наших друзей: «Невскую оптику» и госпиталь для ветеранов войн. Последнее учреждение все два года принимает удар пандемии на себя. Начальник временного госпиталя в «Ленэкспо» Руслан Дмитришен выразил уверенность, что пандемия когда-нибудь закончится.

Восьмой сезон проекта «Клиника года» закрыт! Начинаем готовиться к девятому, а значит, будут новые публикации, новые участники и новые победители. Главное - сохранить здоровье, а «Клиника года» в этом поможет!

Лечебные воды помогают поддерживать здоровье. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СКАЗАНО!

«Отмечу, что в составе экспертного жюри есть специалисты как частных клиник, так и государственных. Тут нет никакого разделения, ведь мы все работаем на благо пациентов. Очень радостно, что проводятся такие мероприятия, которые показывают заслуги медицины. В средствах массовой информации, к сожалению, любят муссировать какие-либо негативные вещи. Да, есть недостатки, как и в любой другой сфере. «Комсомолка» сохраняет баланс: первая как в новостной повестке, так в освещении полезной информации. Вы заслуживаете уважения!»

(Александр Солонин, генеральный директор «Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга».)

Генеральный директор «Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга» Александр Солонин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

Эксперты проекта «Клиника года»

- Владимир Моисеенко, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, директор Санкт-Петербургского научно-практического онкоцентра.

- Валерий Стрижелецкий, главный врач стационара городской больницы Святого Георгия, профессор, доктор медицинских наук, заместитель главного хирурга Санкт-Петербурга по эндовидеохирургии, вице-президент Общества эндоскопических хирургов России, член правления Общества хирургов России, заслуженный врач РФ.

- Дмитрий Ченцов, руководитель Городского центра медицинской профилактики, общественной организации «Врачи Петербурга», главный внештатный специалист по медицинской профилактике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

- Марина Ерина, заведующая первым кардиологическим отделением Мариинской больницы, кандидат медицинских наук, доцент кафедры семейной медицины Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

- Александр Солонин, генеральный директор «Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга».

- Елена Лутаенко, врач высшей категории, доцент кафедры терапии и клинической фармакологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова.

- Елена Кириленко, генеральный директор компании «КЕЛЕАНЗ Медикал».

КОНКРЕТНО

Топ-5 победителей номинации «Петербургский доктор года»

1.Максим Астраханцев, врач-онколог-химиотерапевт федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко».

2. Игорь Лазарев, психиатр-нарколог, главный врач и руководитель «Клиники доктора Лазарева».

3. Максим Котов, врач-рентгенолог, главный врач центра компьютерной томографии «Ами».

4. Никита Яковец, врач-психиатр-нарколог, главный врач и организатор работы здравоохранения Первой наркологической службы.

5. Екатерина Ребезова, врач-акушер-гинеколог, заведующая отделением дневного стационара Санкт-Петербургского центра планирования семьи и репродукции.