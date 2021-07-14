«Человек-паук» завис на проводах между домами в Невском районе Петербурга

Пьяный петербуржец завис между домами на проспекте Большевиков. Фото: vk.com/spb_today / Ксения Русскова

Человека-паука заметили минувшим вечером в Невском районе Петербурга. Нетрезвый мужчина решил перелезть с крыши одной пятиэтажки на другую, но не рассчитал сил и завис между домами. На место пришлось вызывать спасателей

- Большевиков, 65 корпус 4, чувак решил попробовать себя в роли спайдермена, пожарные сняли его, все обошлось, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

К слову, местные жители - а Невский район считается в Петербурге исторически одним из самых криминальных, не зря же неформальное название местности - Веселый поселок - шумно комментировали происходящее. При этом они не столько подбадривали горе-экстремала, сколько иронизировали над его положением.

- Скидывай его на! Так а что, если он идиот? Никто не заставлял его туда лезть, - комментирует на видео один из очевидцев происходящего.

В итоге все закончилось благополучно и спайдермена спустили на землю. Его дальнейшая судьба покрыта тайной.

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