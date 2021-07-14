«Отправили под наблюдение врачей»: стало известно состояние актера Михаила Боярского, госпитализированного с коронавирусом

Михаил Боярский попал в больницу с коронавирусом. Фото: Архив "КП"

Знаменитый актер, звезда десятков фильмов и спектаклей, Народный артист РСФСР Михаил Боярский попал в Боткинскую больницу. Причина – заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Однако, как рассказали «КП-Петербург» в театре имени Ленсовета, где служит самый известный мушкетер страны, поводов для беспокойства нет.

- Михаил Сергеевич действительно госпитализирован, - подтвердил представитель театра в разговоре с корреспондентом «КП». – Но госпитализирован на всякий случай. Поскольку он привит, болезнь протекает у него в легкой форме, выраженных симптомов и угрозы здоровью и тем более жизни нет. Просто, учитывая возраст, семья приняла решение направить Михаила Сергеевича под присмотр врачей.

Сам Боярский на связь пока не выходит, но, по словам представителя театра, передает всем привет и благодарит за беспокойство. А также – настоятельно рекомендует последовать его примеру и также пройти вакцинацию.

Напомним: ранее Михаил Боярский уже попадал в больницу с подозрением на коронавирус – в ночь с 15 на 16 февраля его экстренно госпитализировали в НМИЦ имени Соколова. В тот раз диагноз, к счастью, не подтвердился.