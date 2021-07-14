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Происшествия14 июля 2021 16:22

125 студентов петербургского университета отравились на базе отдыха

Шесть человек были госпитализированы с острой кишечной инфекцией
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Более 120 студентов петербургского университета путей сообщения отравились на базе отдыха

Более 120 студентов петербургского университета путей сообщения отравились на базе отдыха

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

125 студентов Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I отравились на базе отдыха. Все произошло на территории геобазы, расположенной недалеко от поселка Плоское Толмочевского городского поселения Лужского района Ленинградской области. Об этом в среду, 14 июля 2021 года, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

- После ужина 11 июля 125 совершеннолетних студентов почувствовали признаки отравления. 11 июля Роспотребнадзор получил сообщение из Лужской межрайонной больницы о том, что к ним поступили шесть студентов с острой кишечной инфекцией, - рассказали в прокуратуре.

Сейчас деятельность геобазы временно запрещена.

Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства в сфере оказания услуг общественного питания . Специалисты проверяют все обстоятельства произошедшего, а также даст оценку действиям должностных лиц университета.

Ситуация находится на контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

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