Похолодание придет в Петербург в начале следующей недели

Похолодание придет в Петербург с 19 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге все же похолодает, но лишь на следующей неделе. Как рассказал в среду, 14 июля 2021 года, главный синоптик города Александр Колесов в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" 92.0 FM, прогноз на ливни и грозы на этой неделе не оправдался, зато к 20-м числам температура воздуха плавно снизится.

- Все меньше и меньше вероятность на дожди и грозы. Сегодня они прошли по южной границе с Петербургом, но в город не попали, - с печалью сообщил синоптик. - Надеемся, что все же дожди придут завтра, но это маловероятно.

Выходные в Петербурге все же будут не такими жаркими. Температура воздуха поднимется не выше 30 градусов. В субботу ожидается около 27-29 градусов. А вот уже начиная с понедельников начнет холодать.

- В Петербурге будет прохладнее за счет того, что ветер повернет к северо-западному и западному направлению. Постепенно температура в городе снизится до 25 градусов, в какие-то дни до 23 градусов, - пояснил Колесов. - Даже пройдут кратковременные дожди.

Однако, как отметил специалист, похолодание продержится в Петербурге недолго. После снова горожан ждут экстремальные температуры.