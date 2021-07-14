"Мы не волшебники": Петербургские врачи записали манифест о необходимости вакцинации

Петербургские врачи записали манифест для антипрививочников Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге медики записали видеообращение к жителям города с призывом пройти вакцинацию от коронавируса. Ролик в среду, 14 июля 2021 года, опубликовал комитет по здравоохранению. В нем врачи объясняют, что делают все возможное для спасения человеческих жизней, но без помощи людей они не справятся.

- Каждый день после работы мы видим вас, которые перестали носит маски, соблюдать дистанцию, ставя под угрозу жизни, за которые наши коллеги продолжают бороться и днем и ночью, - главный хирург Пироговского центра Александр Левчук.

Врачи отметили, что они будут продолжать свою работу во что бы то ни стало.

- Но мы не волшебники и без вашей помощи нам не справиться, - добавила рентген-лаборант Нина Черникова.

Медики отметили, что у людей есть реальная возможность спасти жизни близких людей, благодаря вакцине, созданной нашими учеными. Поэтому врачи будут продолжать всеми доступными способами призывать петербуржцев прививаться.