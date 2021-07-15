«Когда читаю, вновь ощущаю те страдания, муки и радости»: Книгу «Балет Бориса Эйфмана. Магический театр танца» презентовали в Петербурге

22 июля хореограф Борис Эйфман празднует день рождения. Накануне он презентовал книгу о своем балете. Фото: Полина ШАНДРАК

Двухтомник «Балет Бориса Эйфмана. Магический театр танца» презентовали в Санкт-Петербурге 14 июля 2021 года за неделю до 75-летия хореографа. Книга посвящена 40-летней истории одной из ведущих балетных трупп России – Санкт-Петербургскому государственному академическому театру балета Бориса Эйфмана, получившему признание за пределами родной страны.

- Книга получилась, как мне кажется, как балетная галактика. Мы движемся внутри этой галактики по эпохам, и видим, как они меняются даже в иллюстративных материалах. Она приглашает не только в закулисье, но и к какой-то задушевной беседе. Здесь представлены аналитические статьи и воспоминания артистов разных поколений. В ней интересно все, и даже то, что может показаться чем-то устарелым, - отметила автор текстов и редактор книги, кандидат филологических наук Татьяна Боборыкина.

На создание книги потребовалось 5 лет. Фото: Полина ШАНДРАК

Летопись подробно рассказывает обо всех спектаклях балета с 1977–2017 гг. Здесь представлены эксклюзивные воспоминания участников и создателей постановок – артистов, педагогов, сценографов. Отдельное внимание в двухтомнике уделили иллюстрациям. Их опубликовано более 400 – это сценические и репетиционные фотографии спектаклей, эскизы костюмов и декораций, изображения программ и афиш. Тираж – 1000 экземпляров.

- Когда читаю эту книгу, вновь ощущаю те страдания, муки, предательства, радости, которые я прожил за 44 года. Все-таки это творческая жизнь. Эта книга очень важна для меня, потому что я понимаю, какой путь пройден. Честно говоря, я бы не хотел его повторить – это неповторимо. Но он уникальный. Я горжусь своим театром, горжусь своими артистами и могу сказать, что горжусь собой, что все это выдержал, пройдя огромные испытания, - признался Борис Эйфман.