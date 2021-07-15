Партия «Новые люди» не нравится старым: в Петербурге «Единая Россия» и «Яблоко» совместно борются за власть

Партия "Новые люди" идет на выборы в ЗакС Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кандидаты в депутаты от «Яблока» и «Единой России» объединили усилия в борьбе с независимым претендентом от партии «Новые люди». Первым бросить тень на Дмитрия Павлова, собирающего подписи для выдвижения в ЗакС в Пушкинском районе, попытался единоросс Юрий Бочков. Вскоре к нему присоединился кандидат от «Яблока», уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

Оба выступили с публичными запросами, касающимися якобы принудительного сбора подписей бюджетников в Пушкине. И подписывались люди «под давлением» не за кого-нибудь, а за оппозицию в лице Павлова. На выборы он идет от новой партии, которая в петербургских выборах участвует впервые. «Пострадавшая от админресурса «Единая Россия»: кому ни скажешь — смешно», - комментирует Дмитрий Павлов обвинения от представителя партии власти.

В качестве доказательств «принудительного» сбора Бочков, являющийся конкурентом Павлова в 24 округе, представил несколько видеозаписей. На каждой происходит примерно одно и тоже: он подходит к группе сборщиков подписей и пытается снять всех стоящих рядом людей. Некоторых из них единоросc идентифицирует как сотрудников пушкинской администрации. Никакого принуждения на кадрах не зафиксировано. Обвинения Бочков пытается подкрепить показаниями свидетелей. Правда, среди них, по данным СМИ, есть члены семьи помощника самого депутата.

На основании отснятых видео Бочков написал два запроса в городскую избирательную комиссию и в прокуратуру. И отправил их не как кандидат или член «Единой России», а как действующий депутат – на официальном бланке ЗакСа. Как известно, депутатские запросы рассматривают в особом порядке. К рассылке этого документы привлекли и пресс-службу парламента.

Яблочник Шишлов, один из лидеров списка партии на петербургских выборах, своим служебным положением воспользовался днем позднее. Он тоже обратился в прокуратуру не как представитель политического объединения, а как уполномоченный по правам человека. При этом федеральное законодательство в принципе запрещает омбудсмену заниматься политической деятельностью, однако уходить в отпуск или слагать с себя полномочия он не спешит.

Дмитрий Павлов считает действия Бочкова провокацией. «Он за пять лет ничего в районе не сделал. Надо было раньше думать о пользе для населения», - отмечает кандидат в парламент от партии «Новые люди». В отличие от конкурентов из парламентских партий, Новым людям необходимо собрать 20 тысяч подписей для выдвижения списка, а также по 4-5 тысяч для выдвижения 18 одномандатников. Но работа, как отмечают представители партии, идет активно. За первые пару дней Дмитрий Павлов под флагом Новых людей собрал более 500 подписей за свое выдвижение.

В городской избирательной комиссии обратили внимание на обвинения Бочкова. Рабочая группа избиркома детально изучила жалобу депутата, но оснований для немедленных санкций не обнаружила. Информации о реакции прокуратуры пока нет.

Выборы состоятся 17-19 сентября 2021 года. По данным ВЦИОМ, рейтинги всех «системных» партий уже несколько месяцев снижаются. Это значит, что осенью расклады как в местных парламентах, так и в Государственной думе могут серьезно измениться.