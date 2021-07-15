Привиться "КовиВаком" можно в 45 пунктах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комздрав рассказал, в каких прививочных пунктах Петербурге есть «КовиВак»

Адреса публикует пресс-служба Смольного

Долгожданную вакцину «КовиВак» доставили в прививочные пункты Петербурга. но не во все. Пришедшая в город партия оказалась небольшой, поэтому пройти вакцинацию данным препаратом можно только по 45 адресам.

- В Санкт Петербург в минувшие выходные поступила очередная партия вакцины «КовиВак» производства ФГБНУ им. М.П.Чумакова в количестве 8 580 комплектов доз. Вакцина доступна в 45 прививочных пунктах, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Полный список выглядит так:

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 27», Санкт Петербург, Вознесенский пр., д. 27

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» Поликлиническое отделение № 4, Санкт Петербург, Большой пр. В.О., д.59, лит.А

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» Поликлиническое отделение № 2, Санкт Петербург, В.О., 3-я линия, д. 50

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 117» Пункт вакцинации, Санкт Петербург, ул. Симонова, д. 5, к. 1, лит. А

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 14» Пункт вакцинации, Санкт Петербург, Тобольская ул., д. 4

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 96» Поликлиническое отделение № 90, Санкт Петербург, Тимуровская ул., д. 17/1

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 88» Пункт вакцинации, Санкт Петербург, ул. Генерала Симоняка, д. 6, лит. А

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 71» Пункт вакцинации, Санкт Петербург, г. Колпино, Павловская ул., д. 10

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 95» Пункт вакцинации, Санкт Петербург, г. Колпино, ул. Машиностроителей, д. 10

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 106», Санкт Петербург, ул. Р. Зорге, д. 1

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» Поликлиническое отделение № 50, Санкт Петербург, ул. 2-я Комсомольская, 40

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 74» Взрослое отделение, Санкт Петербург, г. Кронштадт, ул. Комсомола, д. 2, каб.215

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» Поликлиническое отделение № 10, Санкт Петербург, пр. Шаумяна, д. 51

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107» Поликлиническое отделение № 107, Санкт Петербург, ул. Коммуны, д. 36

- СПб ГБУЗ «Городская больница № 40, Санкт Петербург, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 21» Пункт вакцинации, Санкт Петербург, ул. Костюшко, д. 6

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 48» Поликлиническое отделение № 47, Санкт Петербург, ул. Благодатная, 18

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 46» Пункт вакцинации, Санкт Петербург, ул. Седова, д. 95, к. 2

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 87» Пункт вакцинации, Санкт Петербург, ул. Дыбенко, д. 21, к. 2

- СПб ГБУЗ «Николаевская больница» Пункт вакцинации, Санкт Петербург, Петергоф, ул. Царицынская, д. 1

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 122» Пункт вакцинации, Санкт Петербург, г. Ломоносов, ул. Красного Флота, д. 13

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» Пункт вакцинации, Санкт Петербург, Школьная ул., д. 116, к. 1

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 98» Пункт вакцинации, Санкт Петербург, Серебристый бул., д. 14, к. 1

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 30» Пункт вакцинации, Санкт Петербург, ул. Малая Зеленина, д. 6

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 32» Пункт вакцинации, Санкт Петербург, Вяземский пер., д. 3

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 60» Поликлиническое отделение № 89, Санкт Петербург, г. Пушкин, ул. Школьная, д. 35

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109» Поликлиническое отделение № 5, Санкт Петербург, ул. Купчинская, д. 5, корп. 1

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56» Пункт вакцинации, Санкт Петербург, Пражская ул., д. 40

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 78» Пункт вакцинации, Санкт Петербург, Будапештская ул., д. 63, к. 2

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 37», Санкт Петербург, ул. Правды, д. 18, корп. C

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 38» Пункт вакцинации, Санкт Петербург, ул. Кавалергардская, д. 26, лит. А каб.107

- ООО "МЦ Эко-безопасность", Санкт Петербург, пос. Парголово, Комендантский пр. д. 140

- ФГБОУ ВО «Санкт Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ, Санкт Петербург, ул. Литовская, д.2

- ЧУЗ Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Санкт Петербург, Санкт Петербург, пр. Мечникова, д. 23, лит. А

- ООО "СОГАЗ" ПРОФМЕДИЦИНА" Пункт вакцинации, Санкт Петербург, пр. Стачек, д. 47

- ООО "АВА-ПЕТЕР" Пункт вакцинации, Санкт Петербург, Московский пр., д. 193, корп. 2, лит. А

- ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Пункт вакцинации, Санкт Петербург, ул. Профессора Попова, д. 15/17

- ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова» "Городская поликлиника №31", Санкт Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8, к.5

- ООО "Лахта Клиник" Пункт вакцинации, Санкт Петербург, ул. Савушкина, д. 73/50

- ООО "Медилюкс-ТМ" Пункт вакцинации, Санкт Петербург, ул. Гаккелевская, д. 21, лит. А

- ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова» Пункт вакцинации, Санкт Петербург, ул. Аккуратова, д. 2

- ЧУЗ Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Санкт Петербург Пункт вакцинации, Санкт Петербург, Боровая ул., д. 55, лит. А

- ММЦ "СОГАЗ" Пункт вакцинации, Санкт Петербург, Чебоксарский пер. д. 1/6, лит. А

- СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31» Пункт вакцинации, Санкт Петербург, Смольный проезд, д.1

- СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» Пункт вакцинации, Санкт Петербург, ул. Миргородская, д. 3.

Вся вакцинация бесплатна, навязывать платный медицинский осмотр перед прививкой не имеют права даже в частных медцентрах и клиниках.