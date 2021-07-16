Погода на выходные 17 и 18 июля 2021 года в Санкт-Петербурге: Сухие грозы и локальные дожди

Сухие грозы пройдут в Петербурге в выходные 17 и 18 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жара уже надоела многим жителям Северной столицы. Аномальный температурный фон держится уже на протяжении долгих дней. "Комсомолка" узнала, что погода в выходные 17 и 18 июля 2021 года в Санкт-Петербурге снова будет знойной. Зато в городе пройдут сухие грозы и, может, до земли даже долетит слабый дождь. Об этом "КП-Петербург" рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Атмосфера сейчас очень неустойчива. Последние дни мы наблюдаем тучи, облачность растет, проходят сухие грозы, дождь выпадает, но просто не долетает до земли, - пояснил синоптик.

В пятницу, 16 июля, в Петербурге погода существенно не изменится. Температура продолжит держаться на отметке 30-32 градуса.

Зато в выходные в Северной столице зной немного спадет. Со слов синоптика, 17 и 18 июля в Петербурге будет около 28-30 градусов. Над городом пройдут локальные сухие грозы. Специалист даже не исключает, что пройдут мелкие дожди.

- Погода изменится в понедельник, так как на регион начнет оказывать влияние холодный атмосферный фронт. Температура воздуха снизится до 25-27 градусов. Это все равно выше нормы, но значительно легче, чем выше 30 градусов. Также пройдут грозы с ливнями, - рассказал Леус.