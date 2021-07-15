«Все и сразу»: Сбер представил новый формат банковского офиса. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Снять наличные, забрать заказ из интернет-магазина и получить новую сим-карту СберМобайл— раньше на это потребовалось бы не меньше часа. А силы на то, чтобы бегать по городу после работы, да еще и в такую жару, есть не всегда. Теперь же для этого можно просто зайти в офис Сбера. Например, тот, что заново открылся в торгово-развлекательном центре «Галерея».

Ко всему прочему, там также можно заказать гаджеты от SberDevices, билеты на концерт, в кино — или подключиться к сервису Okko. Или просто заказать такси и зарядить телефон, если вдруг под рукой не оказалось розетки.

- Сегодня посещение офиса Сбера становится максимально полезным, — рассказывает Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. — В одном пространстве мы объединили онлайн и офлайн услуги для разных сфер жизни. В комфортной среде менеджеры помогут разобраться в многообразии предложений экосистемы, подключить заинтересовавший сервис или провести финансовую операцию. До конца года мы планируем открыть более 10 отделений нового поколения в Санкт-Петербурге.

Так, с помощью биометрии стало возможным обслуживание без паспорта. А инновационные банкоматы с современным дизайном также оснащены технологией распознания лиц и голосовым вводом. Всего в Петербурге пять «умных офисов». Ищите ближайший в своём районе: на проспектах Ленинском,160 и Просвещения,78, и улицах Ленсовета, 88, Бассейная, 17.