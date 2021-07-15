Холдинг «РСТИ» завершил строительство жилого комплекса «Три апельсина». Фото: пресс-служба Холдинга «РСТИ».

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию третьего корпуса и подземной автостоянки жилого комплекса«Три апельсина» в Парголово. Объект, который долгое время входил в список проблемных, достроил холдинг «РСТИ» (Росстройинвест).

В третьем корпусе высотой 26 этажей находятся 300 квартир общей площадью 12,2 тыс. кв. м. Подземная автостоянка рассчитана на 96 мест. Строительство жилого комплекса «Три апельсина» изначально планировалось закончить в 2016 году, однако из-за финансовых проблем, возникших у ГК «Норманн», стройка была заморожена. В ноябре 2020 года холдинг «РСТИ» подписал соглашение с городом о достройке проблемных объектов ГК «Норманн» — жилых комплексов «Три апельсина» и«На Заречной».

Фото: пресс-служба Холдинга «РСТИ».

«После подписания соглашения был составлен график достройки объектов, который мы четко соблюдаем. Мы рады, что смогли выполнить свои обязательства, и скоро дольщики получат долгожданные ключи от квартир», — прокомментировала генеральный директор холдинга «РСТИ» Валентина Калинина.

Выдача ключей будет производиться конкурсными управляющими под контролем Комитета по строительству Санкт-Петербурга. График передачи будет опубликован комитетом в ближайшее время.

Строительство еще одного проблемного объекта – жилого комплекса «На Заречной» –ведется в два этапа. В состав первого этапа входят два жилых дома высотой 19 и 25 этажей с подземными автостоянками, объекты планируется сдать до конца лета. Второй этап, также состоящий из двух домов и подземных паркингов, будет введен летом 2023 года.