Метеорологи: «Сухие» грозы придут в Петербург в выходные, а с понедельника должны быть нормальные дожди

Суровые тучи есть, а дождя нет. Метеорологи говорят, что он просто не долетает до земли. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Дожди, грозы и даже ливни, обещанные петербуржцам синоптиками, так и не случились. Все осадки, которые были, пролились на границе города или в Ленобласти. Да и то местами. В самой Северной столице накануне лишь еле-еле покапало. Хотя тучи ходили грозные и суровые, пугая горожан. Почему так получилось и чего ждать в ближайшие выходные, «Комсомольской правде» рассказал ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

- Дождя нет, потому что это сухие грозы. Атмосфера неустойчивая, но сухая. Облачность растет, грозы могут быть, а влагосодержание невелико. Поэтому либо вообще не выпадает дождь, либо он не долетает до земли, - объяснил метеоролог.

Увы, избавления от жары не будет до конца недели. Масштабных осадков в пятницу и выходные ждать не приходится. Пройти могут лишь все те же сухие грозы. Хотя отдельных дождей местами специалисты не исключают.

- Ничего существенно не изменится. В пятницу 30-32 градуса, в субботу и воскресенье 28-30. И во все эти дни есть вероятность локальных гроз, преимущественно сухих, но не исключены небольшие дожди. А вот в понедельник погода должна измениться, на регион начнет оказывать влияние атмосферный фронт. Пойдут уже более привычные грозы с ливнями, температура понизится до 25-27 градусов, - сообщил Михаил Леус.

Но даже такой температурный фон означает превышение средней нормы на несколько градусов. Обычный показатель для июля в Петербурге - в районе +21.