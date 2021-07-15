Инженер по работе с носимыми устройствами и дизайнер виртуальных шоурумов: в СПбГУПТД рассказали о новых профессиях, которые можно получить в петербургском вузе

В СПбГУПТД рассказали о новых профессиях, которые можно получить в петербургском вузе. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Дизайнер виртуальных шоурумов, интегратор технологий в модный бизнес, дизайнер для wearable technology и инженер по работе с носимыми устройствами: вот неполный список профессий, которым обучат в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна. Создатели первой в России магистратуры в области FashionTech основатель Бюро Fash.In Полина Железникова и директор проектного офиса научно-технологической инициативы СПбГУПТД Максим Ермачков рассказали о том, кем будут работать специалисты в области FashionTech,и каковы перспективы выпускников, окончивших обучение по программе «Цифровые технологии в индустрии моды».

Дизайнер для wearable technology и инженер по работе с носимыми устройствами

По подсчетам «М.Видео-Эльдорадо» объем российского рынка носимых гаджетов в 2020 году вырос на 17% в штуках и на 38% в деньгах. Фитнес-трекеры — основной источник высоких продаж. Однако это может очень сильно измениться после выхода очков дополненной реальности от Google, Apple и Facebook.

Интерес к умной одежде растет вместе с интересом к технологиям Интернета вещей (IoT). Но у умных товаров есть много функциональных и дизайнерских проблем, которые необходимо преодолеть, чтобы сделать носимые устройства более привлекательными для потребителей. Чтобы умная одежда была более комфортной, стильной, функциональной и производительной, над ее производством будут работать представители модной индустрии и технологических компаний.

Дизайнер виртуальной одежды

Вовремя локдауна многие бренды создавали виртуальные показы с помощью компьютерной графики и продавали виртуальную одежду перед выпуском реальных коллекций. Уже сейчас открываются цифровые дома мод, например, зарубежный проект TheFabricant или русский проект TheReplicant.

По-настоящему рынок виртуальной одежды появится с развитием недооцененного сегодня рынка дополненной реальности. Уже сейчас есть технологии виртуальной примерки. А скоро благодаря AR-технологиям мы сможем покупать виртуальную одежду для стримов, конференций и соцсетей. И даже приобретать одежду на каждый день, если массово будут доступны очки дополненной реальности.

Специалист прогнозов и анализа тенденций в моде

Аналитики выявляют новые тенденции и прогнозируют, как они повлияют на потребительские решения. Большая часть работы связана с данными, статистикой и исследованием социально-экономических факторов. Необходимо будет знать все тонкости веб-аналитики и систем отслеживания электронной торговли. Опираясь на прогнозы этих специалистов, предприниматели будут принимают стратегические решения.

Благодаря тому, что покупки активно уходят в онлайн, появляется возможность собирать данные о потребительских запросах в разных регионах. Аналитики необходимы, чтобы обрабатывать эту информацию и использовать ее потенциал. Данные помогут брендам лучше понимать, чего хотят потребители и как завоевать их доверие, правильно составлять маркетинговые стратегии и разрабатывать новые продукты, которые с большей вероятностью понравятся покупателям.

Разработчики материалов нового поколения

Последние несколько лет многие гиганты одежды, например, Nike, ищут или разрабатывают новые технологии для создания материалов нового поколения, которые улучшают стиль, производительность и экологичность продукции.

Хотя умные ткани все еще находятся в зачаточном состоянии, это быстрорастущий рынок с новыми возможностями. Новые материалы будут использовать в одежде для спорта и активного отдыха, а также для отслеживания медицинских показателей. Чтобы построить карьеру разработчика новых тканей, мы предлагаем обратить внимание на кафедру наноструктурных волокнистых, композиционных материалов им. Меоса и кафедру химических технологий им. Хархарова СПбГУПТД. Затем продолжить обучение в магистратуре FashionTech, чтобы впоследствии суметь внедрить свои разработки в индустрию.

Инженер по 3D-печати

Один из самых сложных и дорогостоящих аспектов в индустрии моды — производственный процесс. С развитием технологий и, в частности, 3D-печати, это может измениться. Крупные модные дома, как Chanel, экспериментируют с дизайном, который был бы невозможен без 3D-печати. Инженер по 3D-печати для модной индустрии — это творческая профессия, для которой необходимо овладеть техническими навыками, например, компьютерным трехмерным моделированием.

Дизайнер виртуальных шоурумов

Ограничение поездок, связанное с пандемией, показало, как модная отрасль зависит от множества ненужных передвижений. Со временем покупатели будут еще чаще использовать инструменты онлайн-покупок: например, виртуальные выставочные залы, такие интерактивные пространства с цифровой визуализацией, где можно просматривать и даже примерять одежду онлайн.Онлайн-магазины смогут предлагать покупателям развлекательный интерактивный опыт, который будет серьезно конкурировать с физическими выставочными залами. Благодаря внедрению новых технологий сканирования тела и виртуальной примерки вырастет доверие к онлайн-шопингу и доля онлайн-ритейла на рынке.

Эксперт по устойчивому развитию

Устойчивость — популярный тренд среди модных брендов. Это значит, что компании более внимательно относятся к тому, как они производят свою продукцию. Компании все чаще нанимают в штат таких специалистов. Единственная функция консультантов по устойчивости — гарантировать, что компания делает все возможное для использования устойчивых источников снабжения, например, переработанных материалов, и экологически безопасных методов производства.

Эксперт по перепродаже

Этот специалист обладает обширными знаниями в определенной области модных товаров, будь то люксовые сумки, винтажная мода, кроссовки или даже драгоценные и полудрагоценные камни. Они пользуются большим спросом среди множества быстрорастущих компаний по перепродаже одежды и аксессуаров.

Особенно ценятся эксперты, которые понимают тенденции и могут влиять на ценообразование при перепродаже. Они держат руку на пульсе текущих и прошлых тенденций сезона и всего, что происходит в отрасли. Фиксируют множество факторов, чтобы понимать и утверждать постоянные изменения в стоимости товаров.

Интегратор технологий в модный бизнес

Компании в индустрии моды уже ищут людей, которые станут внутренними консультантами по существующим новым технологиям и стартапам. Такие специалисты помогут повысить операционную эффективность и качество управления бизнесом, решить задачи автоматизации производственных процессов и цифровизации бизнеса.

Интеграторы понимают технологии Индустрии 4.0: Интернета вещей, цифровых двойников, блокчейна, автоматизации, AR, VR, 3D-печати, в курсе последних научных разработок в области новых тканей и биотехнологий. Здесь мы предлагаем траекторию обучения, которая начиналась бы с кафедр Института информационных технологий и автоматизации СПбГУПТД и продолжилась магистратурой FashionTech.