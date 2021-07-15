«Умер великий, гениальный и замечательный человек»: Олег Гаркуша рассказал, что их связывало с Петром Мамоновым

Олег Гаркуша интересовался состоянием здоровья Петра Мамонова. Фото: Александр ГЛУЗ

В четверг, 15 июля 2021 года, в Москве на 71-ом году жизни умер поэт, актер и основатель группы Звуки Му» Петр Мамонов. Это большая потеря не только для его родственников и близких, но и для коллег. Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша был знаком с музыкантом больше 40 лет и для него это болезненная утрата.

- Умер великий, гениальный и замечательный человек, - с болью в голосе сказал Олег Гаркуша. - Я знаком с Петром Николаевичем с середины 80-х годов. Мы общались, но не были близкими друзьями: он жил в деревне, я в Петербурге. Да и сейчас музыканты близко не общаются, пересекаются иногда на фестивалях, прошли те годы…

По словам Олега Гаркуши, когда он узнал, что Петра Мамонова госпитализировали, он периодически звонил его супруге Ольге Мамоновой, чтобы узнать о самочувствии своего товарища.

1 июля 2021 года Петра Мамонова госпитализировали с коронавирусом в реанимацию Коммунарки. А на следующий день, 2 июля 2021 года, его ввели в медикаментозный сон.