Восемь детей спасли с парусников в Финском заливе Петербурга

Восемь подростков спасли с яхт в Финском заливе Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге спасли детей, которых унесло в Финских залив на учебных яхтах. Все произошло вечером 15 июля 2021 года. Подростки проходили тренировку на швертботах в районе яхт-клуба "Балтиец". В какой-то момент поднялся сильный ветер и начал уносить детей в открытые воды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 17:18 часов были вызваны по заявке о том, что на акватории Невского губы четыре парусника уносит в Финский залив. К месту были направлены катера Поисково-спасательной службы, - рассказали спасатели.

Прибыв на место, стало понятно, что в районе яхт-клуба "Балтиец" на акватории находилось восемь небольших учебных яхт. Спасатели быстро доплыли до детей и сняли их с швертботов.

На данный момент детей доставляют на берег. Сообщений о пострадавших не поступало. Полиция проводит проверку произошедшего.

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