Стал отшельником и запретил публиковать видео со старых концертов: Почему Петр Мамонов порвал с рок-тусовкой

Петр Мамонов умер на 71 году жизни от коронавируса. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В московской больнице в Коммунарке умер Петр Мамонов – знаменитый музыкант, лидер группы «Звуки Му», актер, поэт и радиоведущий. Его смерть, причиной которой стал COVID-19, стала большим потрясением для коллег по цеху.

- Петр Николаевич дал мне путевку в жизнь, - рассказал «КП-Петербург» музыкант, автор песен, композитор и звукорежиссер Алексей Вишня. – Когда-то давно, в 1984 году, мы с ним вместе выступали в Ленинграде на квартирнике у художников-кинематографистов. Он сидел там, ждал, пока все начнется. Читал книжечку на португальском – он же вообще пять языков знал. А потом, отыграв свое отделение, подошел ко мне, обнял, поцеловал и пожелал удачи. И вот тогда я понял, что на самом деле могу заниматься музыкой. Еще бы – сам Мамонов меня благословил!

В рок-тусовке – и питерской и московской – Мамонова все любили, вспоминает Алексей Вишня. А вот он любил не всех.

- Он был очень своеобразным человеком, - рассказывает собеседник «КП». – Играл музыку для взрослых людей, для интеллигенции. И это, сами понимаете, накладывало определенные ограничения. Петр Николаевич прекрасно понимал, что для того, чтобы обрести настоящую популярность, надо играть для подростков – что-нибудь попроще, не такое замысловатое. Он этого не хотел и одновременно очень расстраивался от того, что упирается в потолок.

По воспоминаниям людей, знавших его лично, Петр Мамонов всегда играл музыку и пел песни не для всех. Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В середине девяностых, вспоминает Алексей Вишня, Петр Мамонов окончательно порвал с рок-тусовкой и постарался максимально отдалиться от старого образа. Он стал выступать один и даже запретил публиковать и распространять DVD-диски с записью старых концертов «Звуков Му», хотя за это ему и предлагали хороший гонорар. А уже в новейшее время практически превратился в отшельника.

- Я несколько раз пытался выйти с ним на контакт через нашего общего знакомого, Сашу Липницкого, бас-гитариста оригинальных «Звуков Му», - рассказывает Алексей Вишня. – Но Петр Николаевич категорически не желал никаких встреч. И даже Саше он отказал – тот передал мне только два слова: «Это нереально». Жаль, что так получилось. Я бы очень хотел с ним увидеться, пообщаться, повспоминать прежние годы.

Напомним: Петр Мамонов провел в Коммунарке 19 суток. 15 из них - в состоянии искусственной комы.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» приносит искренние соболезнования родным, близким и друзьям музыканта.