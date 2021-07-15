Урбанисты раскритиковали идею гигантского ТРК, который поглотит Балканскую площадь в Петербурге

В Петербурге раскритиковали идею нового гигантского ТРК в Купчино / Фото: Адамант-Проект

На Балканской площади в Петербурге у станции метро «Купчино» собираются построить построить самый большой торговый центр в городе. Однако, 15 июля градостроительный совет отправил проект на доработку. Также идею не оценили петербургские урбанисты.

- С одной стороны, такой объект может положительно сказаться на развитии инфраструктуры района. Но подобные проекты уже давно изжили себя. Если это здание будет ориентировано на людей то возможно, что реализация идеи могла бы иметь какой-то успех. Здесь должен быть интересный формат, - рассуждает архитектурный критик Мария Элькина.

Урбанист Михаил Климовский согласен с предыдущим собеседником. Он считает, что возведение гигантского торгового центра абсолютно нецелесообразным в эпоху онлайн-торговли и пандемии.

- Архитектура - это вопрос вкуса. Важно, какую оценку эксперты дадут девелоперскому проекту. Еще до пандемии мы наблюдали снижение покупателей в торовых центрах, а после уже и не приходится говорить. И ковид никуда не уйдет. Единственное, что сделает этот проект рентабельным - создание мультифункциональных пространств и внедрение новых концепций, которые привлекут людей, - полагает Михаил Климовский.

По словам урбаниста, выходом из ситуации может стать создание общественных пространств, которые обеспечат культурную связь в с историческим центром. По его словам, подобный формат уже зарекомендовал себя в Москве и, как минимум, одном ТРК Петербурга, расположенном в Красногвардейском районе. Там работает библиотека и культурное пространство.

- За рубежом активно обсуждается идея модульных проектов. Например, сегодня это торговый центр, а завтра госпиталь для больных с ковидом, - заключил Михаил Климовский.

Добавим, что проект предусматривает возведение торгового центра, общая площадь помещений которого составит почти 284 тысячи квадратных метров. Таким образом здание станет самым большим из подобных комплексов не только в Петербурге, но и на всем северо-западе страны.