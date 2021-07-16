Тысяча кроссовок, которые изъяла майор полиции из Великого Новгорода, таинственно исчезли со склада

СК завел дело в отношении женщины-полицейской из Новгорода, "потерявшей" тысячу кроссовок. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственное управление СК России по Новгородской области возбудило уголовное в отношении бывшего дознавателя полиции, которая пять лет назад изъяла у предпринимателя большую партию кроссовок. Потом обувь отправили на склад, но при проверке внезапно оказалось, что вся тысяча пар куда-то бесследно исчезла.

- 16.10.2016 в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту сбыта контрафактной продукции, майор полиции произвела осмотр предметов с признаками несоответствии оригинальной продукции (1021 единицы товара (кроссовки), на котором имелось незаконное воспроизведение товарных знаков), после чего вынесла постановление о признании осмотренных предметов вещественными доказательствами, а также определила местом хранения осмотренного имущества помещение УМВД России по городу Великий Новгород, расположенное на улице Пестовская, 2А, - сообщает источник «КП-Петербург».

Самого предпринимателя признали виновным в продаже контрафакту и благополучно оштрафовали на 100 тысяч рублей. Тем же решением судья определил уничтожить всю партию кроссовок.

Однако этого не произошло. Когда за кроссовками пришли, оказалось, что замок склада спилен, а хранившийся внутри товар исчез. По этому факту в 2019 году было возбуждено уголовное дело по статье «Кража» в отношении неустановленного лица. Расследование идет до сих пор.

Сама майор полиции за это время уже успела покинуть Новгород и перевестись по службе в Калужскую область на должность следователя. Но 8 июля 2021 года в отношении нее все же было возбуждено уголовное производство по статье «Халатность». Женщине грозит штраф до 120 тысяч рублей, обязательные либо исправительные работы или до трех месяцев ареста.