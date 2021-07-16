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Происшествия16 июля 2021 13:50

Чиновника Комитета по здравоохранению Петербурга поймали на взятке в два миллиона рублей

Деньги он брал за распределение выгодных контрактов
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Чиновнику Комздрава грозит до 15 лет за крупные взятки.

Чиновнику Комздрава грозит до 15 лет за крупные взятки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Одного и чиновников Комитета по здравоохранению Петербурга задержали по подозрению в получении взяток общей суммой более двух миллионов рублей. Деньги, по версии следствия, Александр Шкабара, занимающий должность ведущего специалиста Отдела развития учреждений здравоохранения Комздрава, брал за распределение выгодных контрактов.

- 15 июля в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции изобличен Шкабара Александр Петрович, который, в качестве взяток для себя лично, а также для третьих лиц, получил через посредника деньги в сумме не менее 2 157 746 рублей, то есть в особо крупном размере, за оказание воздействия на руководство учреждений здравоохранения, с тем, чтобы избранные коммерческие компании осуществляли разработку проекта по мероприятиям, направленным на энергосбережение и, впоследствии, осуществляли работы по энергосервису учреждений, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Деньги чиновнику передавали руководители энергетических компаний, желающие стать подрядчиками по госконтрактам. Сейчас эти люди определены, также как и чиновница-посредник из Комздрава.

Ей, за посредничество, грозит до 12 лет лишения свободы, а ее начальнику по статье за взяточничество «светит» 15-летний тюремный срок. Впрочем, наказание может быть и мягче, в виде крупного штрафа, кратного размеру взятки. Сам 33-летний чиновник сейчас задержан, ему избирается мера пресечения.

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