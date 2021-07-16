Названы самые пожароопасные районы Ленинградской области: В списке популярные места отдыха петербуржцев

Ситуация с лесными пожарами в Ленобласти под контролем - хотя власти на всякий случай прорабатывают все сценарии развития ситуации. Фото: МЧС России

Всего за одни сутки в Ленобласти возникло 15 лесных пожаров. Аномальная жара высушивает траву и торфяники, а самое главное – гонит на лоно природы толпы туристов. Пока ситуация под контролем, но власти готовятся к худшему, рассказал «КП-Петербург» начальник отдела охраны и защиты лесов регионального Комитета по природным ресурсам Вашим Латышев.

По словам Вадима Латышева, в 99 % случаев к пожару приводят не «природные» причины, а обыкновенный человеческий фактор.

- С начала пожароопасного сезона – то есть, с 16 апреля – у нас только один раз полыхнуло из-за сухой грозы, - объясняет собеседник «КП». – 14 июля это было, в Волосовском районе. При этом всего за то же время экстренные службы ликвидировали 252 пожара. Из них 234 – на землях лесного фонда.

С 16 апреля в Ленинградской области ликвидировали более 200 пожаров. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Из этого, констатирует Вадим Латышев, следует очевидный вывод: самые пожароопасные места – это всегда те, где больше всего людей.

- В зоне риска прежде всего Карельский перешеек, причем полностью, - констатирует начальник отдела. – Там много лесов, много популярных мест отдыха, там постоянно мощный поток туристов и отдыхающих. Сейчас пошел сезон земляники и морошки, народ потянулся за ягодами – соответственно, начали гореть Кингисеппский и Бокситогорский районы. Каждый год довольно много пожаров происходит в Кировском и Волосовском районах, где много озер и речек, много пляжей. Приозерский район тоже в зоне риска – там и леса и вода.

Тем не менее пока что, отмечает Вадим Латышев, ситуация под контролем – количество пожаров, конечно, подросло (в прошлом году за аналогичный период их выявили 199 – на 35 меньше), но в пределах нормы. Да и средняя площадь не изменилась.

- На самом деле мы готовились к худшему, - признается собеседник «КП». – Но надо отдать должное нашим гражданам, в этом году все ведут себя неожиданно прилично.

По словам Вадима Латышева, причина 99 % пожаров - человеческий фактор. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С другой стороны – ситуация, отмечает Вадим Латышев, в этом году действительно складывается нетипичная и неприятная. Такого жаркого – и, что самое главное, такого засушливого – лета в регионе не наблюдалось уже много лет. Поэтому экстренные службы на всякий случай приведены в максимальную боевую готовность – в случае необходимости к специалистам МЧС подключатся и военные, и команда «Леноблпожспас», и даже местный бизнес.

Ответил Вадим Латышев и на главный вопрос – может ли в Ленобласти повториться тяжелое лето 2010 года, когда по всему региону стелился дым от тлеющих торфяников.

- Такая вероятность есть, - признался начальник отдела. – Но давайте проясним – в 2010 году горело не у нас – дым, как оказалось впоследствии, тянулся из соседней Тверской области. С другой стороны – действительно, торфяников у нас довольно много. Есть и торфяные болота, и старые разработки, где торф просто свален в кучи-бурты. В Волховском районе, например, есть заброшенные заливные поля, где при СССР откармливали бычков – там торф разбросан по земле. Не толстым слоем – всего сантиметров, наверное, на десять – но тем не менее. И он тоже способен гореть – в 2018 году мы эти поля уже тушили. Так что риск есть. Из-за жары грунтовые воды отступили вглубь, торф сейчас сухой, а горит он очень быстро и непредсказуемо – огонь распространяется под землей, поэтому понять, куда он пойдет и в какой момент, крайне сложно. Поэтому мы, как говорится, надеемся на лучшее, а готовимся к худшему.

Зависимость простая: чем больше в каком-то месте людей, тем больше вероятность возникновения там пожара. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Но есть и хорошие новости: торф, по словам Вадима Латышева, просто так, «от солнышка», загореться не может. Исключение – те самые торфяные бурты на торфоразработках, но в Ленинградской области их немного.

- Обычно торф загорается от внешнего источника огня, - констатирует начальник отдела. – Окурок, спичка, не до конца потушенный костер. Повторюсь: главная причина 99 % пожаров – человеческий фактор. Об этом никогда нельзя забывать.

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