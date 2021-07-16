Горячий зеленый чай и баранья шкура: Мигранты с юга рассказали, как пережить жару в Петербурге

Как пережить жару, рассказали рождённые на юге жители Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Синоптики обнадеживают петербуржцев - аномальная жара отступит на следующей неделе. А пока столбики термометров успешно штурмуют тридцатиградусную отметку. Для нас - подобные выкрутасы погоды - нонсенс и скорее исключение из правил, но в других точках земного шара люди живут в таком климате практически круглый год. Петербуржцы с южными корнями и гости, на время прибывшие из теплых стран, рассказали «Комсомолке», как они спасались от жары у себя на родине, и какие из этих способов подойдут для наших краев.

Вместо пальм и баобабов - липы и клены

На большей части африканского континента лето продолжается круглый год, поэтому местным жителям приходится адаптироваться к таким условиям. На помощь приходят природные укрытия. Например, африканцы стараются проводить больше времени под кронами раскидистых деревьев, которые специально высаживают в больших количествах.

Пальм и баобабов Петербурге не сыскать, зато можно отправиться в ближайшей парк, чтобы спрятаться от солнца под ветками липы или клена. Пешеходные маршруты лучше выбирать так, чтобы по пути было побольше деревьев.

- Меня обнадеживает, что это временно, а не постоянно, как было на родине. Наверное, поэтому я оттуда уехал. В Африке мы спаслись от палящего солнца под кронами деревьев. Так что, рекомендую держаться в тени. Гулять под деревьями а еще пить побольше воды. Сейчас в Петербурге такая духота, что зайдя домой, сразу хочется на улицу, особенно вечером, - делится родившийся в Африке петербуржец Тео Смит.

А вот россиянка нигерийскими корнями Каролина Аних назвала хорошо знакомые всем способы: почаще купаться, побольше пить, а также носить светлую свободную одежду.

У тех, кто родился в южных странах есть свои лайфхаки, как пережить жару Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Зонтики и вегетаринство

На Шри-Ланке и в Индии много вегетарианцев. И это обусловлено не только местными верованиями, но и практическими соображениями. Оказывается, такая диета отлично помогает куда легче переносить духоту, которая царит в тропиках круглогодично. Так же на Цейлоне, как еще называют Шри-Ланку, очень популярны зонтики, которыми местные жители закрываются от солнца.

- Мы едим много овощей и фруктов, а еще нам помогают регулярные водные процедуры. По улицам ходим с зонтиками, но не от дождя, а от солнца, - поделился шри-ланкиец Патуми, который часто приезжает в Петербург по работе.

Зеленый чай или овечья шкура

В засушливых уголках Азии жара может достигать 50-градусной отметки. Особенно часто такие температуры встречаться в центре континента.

Например, в Узбекистане от палящего солнца спасаются с помощью бараньих шкур, из которых делают специальную одежду и мастерят укрытия. Правда, описанный способ остался только в глубинке. Попробуйте прогуляться по Петербургу в таком наряде - на вас будут смотреть как на чудака. Зато зеленый чай, популярный в Узбекистане, определенно поможет справится с духотой. Однако сорт, популярный в Средней Азии, отыскать на прилавках северной столицы будет непросто.

- У нас пьют горячий зеленый чай. Он отличается от того, что продается в магазинах Петербургах. Такой еще наши деды всегда пили. Но в Петербурге он мало где продается этот сорт. Придется еще поискать, - рассказал один из руководителей Содружества узбекской молодежи Фармон Шамсиев.

Время опробовать способы, предложенные нашими собеседниками, у петербуржцев пока есть. Впереди знойные выходные. А потом жара немного отступит, однако среднесуточная температура все равно будет превышать климатическую норму.