"Прекрасную садовницу" Рафаэля Санти привезли в Эрмитаж из Лувра

В Эрмитаж из Лувра привезли картину Рафаэля с изображением Мадонны Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В главный музей Санкт-Петербурга Эрмитаж привезли шедевр эпохи Ренессанса "Прекрасную садовницу" - "Мадонну с младенцем и Иоанном Крестителем" Рафаэля Санти. Полотно прибыло из парижского Лувра и станет частью выставки "Линия Рафаэля. 1520-2020". Об этом 16 июля 2021 года рассказали в музее.

21 июля в Аполлоновом зале Зимнего дворца представят шедевр Рафаэля Санти. Картину ждали в Эрмитаже еще в декабре 2020 года. Но из-за коронавируса полотно прибыло только сейчас.

- Отведенная для нее парадная ниша на выставке "Линия Рафаэля" прекрасно выполнила свою роль пустого пространства со значением. Сегодня она - символ верности музейного сообщества своим обещаниям даже в условиях форс-мажора. Мы благодарны братскому Лувру за возможность любоваться «Прекрасной садовницей» в эрмитажном стиле – уединенно, – отметил Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа.

"Мадонна" была написана Рафаэлем в 1507 или 1508 году во Флоренции. Мария придерживает сына, который словно вопрошает мать, протягивая ручку к молитвеннику. Иоанн Креститель, преклоненный и с крестом, с почитанием смотрит на Иисуса. В этой композиции еще сохраняется дань традиции: синий мафорий и красное платье Марии, нимбы над головами детей.