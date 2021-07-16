Где в Петербурге бесплатно получить современную профессию

Ученье - свет! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За время эпидемии коронавируса безработица в России выросла примерно на 30 процентов. С одной стороны, многие компании во время карантина сократили сотрудников или вовсе перестали существовать. С другой - в центры занятости стали обращаться те, кто и раньше официально трудоустроен не был, но на учете по безработице не состоял. В Петербурге, например, пиковый уровень безработицы в конце августа - начале сентября прошлого года достигал 108 тысяч человек.

Сейчас рынок труда восстанавливается. Уровень безработицы в Петербурге практически вернулся к докризисному. Однако задачи у нашего города более амбициозные.

- Мы должны восстановить численность занятых до допандемийных значений. Для этого надо трудоустроить свыше 58 тысяч человек. И мы успешно справляемся с этой задачей, - говорит первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Николай Рогачев.

Чтобы горожанам было проще найти работу, в городе действует сразу несколько программ. Среди основных мер поддержки - содействие самозанятости, обучение безработных, подбор вакансий и устройство на общественные работы. Обычно это несложные позиции - курьер, работник склада, секретарь, диспетчер, оператор кол-центра.

- Программа ориентирована на тех, кто выходит на рынок труда впервые или после длительного перерыва. Одно из основных преимуществ - люди сохраняют пособие и получают зарплату. Традиционно в общественных работах участвует более полутора тысяч горожан, - говорит Николай Рогачев.

Через центры занятости можно подобрать и временную работу на лето. Это востребовано в том числе среди студентов. Вакансии предлагают отели, рестораны, торговые сети. Причем все с официальным оформлением, а кое-где есть даже бонусы в виде бесплатного питания или дополнительного медицинского страхования.

НОВЫЕ МЕРЫ

В 2021 году было принято решение расширить меры поддержки граждан и работодателей для восстановления занятости населения. Так, Министерство труда и социальной защиты РФ обновило национальный проект «Демография» - в нем появился проект «Содействие занятости». Федеральные меры поддержки включают в себя два ключевых направления - субсидирование найма безработных и расширение программ переобучения.

Теперь работодатель сможет получить господдержку, если берет на работу граждан, которые были зарегистрированы в службе занятости до 1 января 2021 года. Субсидия будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. При этом первый платеж организация получит через месяц после трудоустройства безработного, второй - через три месяца, третий - через шесть месяцев. Распределением субсидий займется Фонд социального страхования. Он будет получать информацию о принятых на работу людях и выплачивать средства напрямую работодателю. Работодатели Петербурга уже заявили около двухсот вакансий по этой программе. Среди них - юристы, бухгалтеры, менеджеры, инженеры, водители, повара и многие другие.

Также в рамках проекта «Содействие занятости» будут организованы программы переобучения и дополнительного профессионального образования с возможностью дальнейшего трудоустройства. Стать их участниками смогут не только граждане, которые потеряли работу из-за пандемии, но и те, кто хочет ее поменять, а также люди старше 50 лет и женщины с маленькими детьми.

- Мы располагаем эффективными инструментами, с помощью которых решаем задачу восстановления занятости и сокращения безработицы. Уже сегодня уровень безработицы в Петербурге существенно сократился, этому способствует и восстановление наиболее пострадавших во время пандемии отраслей, и различные меры поддержки, - говорит Николай Рогачев.

В городе на Неве в реализации проекта примет участие более тридцати образовательных площадок.

- Благодаря наличию в Петербурге серьезной научной школы - вузов, организаций среднего профессионального образования - мы можем обучать не только петербуржцев, но и представителей других регионов и областей. Поэтому работаем не только на свою экономику, но и на экономику и восстановление занятости других регионов, - говорит Николай Рогачев.

ЦИФРА

4200 петербуржцев смогут получить более востребованную профессию или дополнительное образование по программам в 2021 году

ВОРЛДСКИЛЛС:

От поваров и парикмахеров до дизайнеров

В Петербурге региональным оператором Ворлдскиллс по линии дополнительного профессионального образования является Центр опережающей профессиональной подготовки. Его главная задача - подготовка востребованного сегодня специалиста.

- Наша цель не только научить человека, но и устроить его на работу. Поэтому квоты по компетенциям и сами компетенции были определены исходя из того, какие вакансии есть сейчас или появятся в ближайшее время. Список мы составляем совместно со Службой занятости населения, - говорит директор Центра опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга Ольга Коротеева. - У нас есть программы профессионального обучения и программы повышения квалификации и переподготовки. Это дает возможность людям с любым уровнем образования получить новую профессию. Также мы работаем с теми, кто хочет получить новые компетенции, чтобы сохранить работу или получить новую - с более высокой зарплатой.

Популярные направления:

- интернет-маркетинг

- графический дизайн

- веб-дизайн

- системное администрирование

- сварочные технологии

- ИТ-решения для бизнеса

- поварское дело

- парикмахерское искусство

- ремонт и обслуживание легковых автомобилей

- инженерный дизайн.

Услуги по уходу и созданию красоты востребованы в любые, даже самые сложные, времена. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

- В первую очередь мы сконцентрированы на обучении рабочим профессиям, все наши программы ориентированы на практику и завершаются экзаменами, на которых могут присутствовать работодатели. В этом году в образовательную программу был включен модуль по самозанятости, где расскажут о преимуществах этого вида труда, - продолжает Ольга Коротеева.

Кстати, кроме обучения, в центре можно получить и услуги профориентации, советы о том, как правильно составлять резюме, вести себя на собеседовании. Эти услуги в онлайн-режиме проводит Служба занятости населения.

ЦИФРЫ

Более 3200 петербуржцев получило образование по программам Ворлдскилс в 2020 году.

50% выпускников нашли работу.

20% - стали самозанятыми.

РАНХиГС:

Управление и интернет-маркетинг

В 2021 году Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) планирует обучить 56 тысяч человек. На площадке Северо-Западного института управления с 25 мая уже стартовали 11 программ дополнительного профессионального обучения.

На фоне пандемии операторы стали еще более востребованы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Уже сформирован реестр образовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки в целом по всей сети РАНХиГС. Все институты и филиалы нашей академии подготовили и направили федеральному оператору предлагаемые программы, актуальные для их региона. Всего по академии получилось более пятисот программ, перечень которых постоянно пополняется, - говорит декан факультета дополнительного профессионального образования Северо-Западного института управления РАНХиГС Лариса Каранатова.

Вот лишь некоторые программы, по которым можно пройти обучение:

- государственное и муниципальное управление

- юриспруденция

- цифровая трансформация в экономике

- управление проектами

- управление государственными и муниципальными закупками

- бухгалтерский учет и анализ

- управление в сфере туризма и индустрии гостеприимства

- интернет-маркетинг

- менеджер по персоналу и многие другие.

Обучение ведется как в очном формате, так и дистанционно, а в качестве преподавателей выступают ведущие эксперты, у которых есть не только ученые степени и звания, но и успешный опыт реального управления.

- Сейчас мы проводим консультации с ключевыми работодателями в Петербурге, чтобы адаптировать программы под потребности именно нашего региона и конкретных предприятий. Все требования и пожелания будут учтены, и это позволит выпускникам стать более востребованными на рынке труда, - продолжает Лариса Каранатова.

ГУАП:

Информационная безопасность и работа с договорами

Бесплатное для жителей Петербурга и Ленобласти профессиональное обучение можно пройти на факультете дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП). Совместно с Томским государственным университетом вуз проделал огромную работу как по координации программ обучения, так и по формированию процедуры отбора слушателей. В итоге был создан упрощенный путь регистрации слушателя на сайте по выбранной им программе, а также процедуры зачисления на обучение.

- Рынок труда постоянно меняется. Все больше людей стремятся повысить свою квалификацию или получить новые профессиональные навыки, но зачастую им не хватает поддержки и системного обучения, - говорит декан факультета дополнительного профессионального образования ГУАПа Александра Мельниченко. - Мы проанализировали напряженную ситуацию на рынке труда в Северо-Западном федеральном округе, связанную с пандемией и негативными финансово-экономическими последствиями, и разработали востребованные программы повышения квалификации.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» в университете принимают заявки по следующим направлениям обучения:

- оператор кол-центра

- управление персоналом

- специалист по работе с договорами

- корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности.

Полный перечень программ можно посмотреть на сайте университета.

- Выпускники получают удостоверение о повышении квалификации, а также им помогают устроиться на работу или даже открыть собственное дело, - добавляет Александра Мельниченко.

ИТМО:

ИТ-сфера

Профессиональная переподготовка безработных граждан по направлению Центра занятости в Университете ИТМО проводится уже двадцать лет. В рамках проекта «Содействие занятости» вуз предлагает образовательные программы, так или иначе связанные с ИТ-сферой:

- аналитика данных и машинное обучение

- системы автоматизированного проектирования

- BIM-технологии

- веб-дизайн и веб-программирование

- графический дизайн, motion-дизайн

- системное администрирование.

До конца года университет планирует обучить не менее тысячи человек.

- Сейчас, когда проект только стартовал, мы отмечаем особую востребованность программ по аналитике данных и motion-дизайну, - говорит начальник управления корпоративного обучения и профессионального развития ИТМО Дмитрий Шуклин.

Большинство программ университет проводит в том числе дистанционно. Большая роль уделена практике. Классические лекции сведены к минимуму, но все же присутствуют в курсах.

- Выучилась на программиста и работаю из любой точки мира! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- В основном понимание теории приходит через практику. Шаг за шагом, от мини-проекта к проекту, а затем и к дипломному проекту, формируется портфолио, столь необходимое для трудоустройства, - добавляет Дмитрий Шуклин.

Получать дополнительное профессиональное образование или повышать квалификацию в Университете ИТМО перспективно и престижно - вуз имеет репутацию лидера ИТ-образования в Петербурге. Не только выпускники университета, но и слушатели курсов дополнительного профессионального образования пользуются стабильным спросом среди работодателей - представителей ИТ-сферы.

- Содержание всех наших дополнительных профессиональных программ формируется, исходя из запроса на определенные компетенции на рынке труда. Часто запросы на подготовку определенных специалистов приходят напрямую от профильных компаний - будущих работодателей наших выпускников, - добавляет Дмитрий Шуклин.

ПОЛИТЕХ:

Передовые технологии на предприятиях

Политехнический университет Петра Великого (Политех) вошел в проект «Содействие занятости» как региональный вуз-партнер в четырех субъектах России: в Петербурге, Ленинградской, Калужской и Курской областях. Это один из сильных образовательных партнеров проекта, который ориентирован на технологическую модернизацию системообразующих отраслей промышленности на основе применения мультидисциплинарных знаний и передовых технологий.

В перечне вуза более ста программ дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, которые способны закрыть вакансии по самым востребованным профессиям в каждом регионе. Но в Политехе можно получить и уникальные компетенции.

- Благодаря тесным связям с отраслевыми лидерами России и ведущими предприятиями мира мы реализуем уникальные программы по цифровизации и передовым производственным технологиям, - говорит и. о. директора института дополнительного образования Александра Курзанова. - Они интересны тем, кто готов стать частью команд цифровой и производственной трансформации на предприятиях различных отраслей. Это касается всех, кто хочет сделать карьерный прорыв как на своей текущей работе, так и на новом месте за счет получения новых компетенций - сейчас их называют future skills. В блоке по цифровизации есть большое количество тем по ИТ. Понимая, как высок спрос на высококвалифицированных рабочих, мы также включили программы профессионального обучения по современным способам сварки, цифровизации для операторов станков с ЧПУ и многие другие.

Также в вузе есть целый блок программ по soft-skills с сертифицированным тренерским составом. В их числе персональная эффективность, управление изменениями в условиях цифровой экономики, трансформационное лидерство. Эти программы будут актуальны для всех, включая самозанятых.

О рабочих специальностях тоже забывать не стоит, тем более сейчас они стали довольно высокооплачиваемыми Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Все эти темы находятся на пике востребованности, поэтому возможность обучиться по ним бесплатно - шанс, который нельзя упустить. Предприятия охотятся за такими специалистами, да и в собственном бизнесе эти компетенции необходимы в условиях жесткой конкуренции, - добавляет Александра Курзанова.

Кстати, Политех обеспечивает «ручное» сопровождение граждан, которые участвуют в проекте «Содействие занятости». На все программы вуза можно записаться на сайте университета. Благодаря удобным цифровым сервисам учиться можно не только очно, но и онлайн в тесном контакте с преподавателями. Да и с трудоустройством у выпускников проблем быть не должно.

- Предприятия-партнеры активно откликаются на предложения поучаствовать в проекте, и мы регулярно будем информировать на своем сайте об их вакансиях в связке с теми программами, по которым необходимо повысить квалификацию. К примеру, сейчас мы реализуем адресный проект по подбору тридцати специалистов на один из крупнейших заводов Санкт-Петербурга, под их запрос в проект будут заведены две отдельные программы, - говорит Александра Курзанова. - Есть только один нюанс - квота ограниченна, поэтому нужно поторопиться с записью.

НА ЗАМЕТКУ

Как связаться с региональными операторами проекта «Содействие занятости»

- СЗИУ РАНХиГС: позвонить по телефону 8 (812) 740-59-76, 740-59-77 или написать на fdpo-sziu@ranepa.ru

- ГУАП: зайти на сайт fdpoguap.com

- ИТМО: позвонить по телефону +7-960-266-77-22 или написать на dpo@itmo.ru

- Ворлдскиллс: написать на express@worldskills.ru, зайти на сайты copp78.ru/covid, express.worldskills.ru

ВАЖНО!

Все программы обучения бесплатные, но количество мест ограниченно.