Грозовые дожди надвигаются на Петербург

Вечером 18 июля в Петербург могут прийти грозовые дожди. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вечером в воскресенье, 18 июля, изнывающий от аномальной жары Петербург наконец-то немного освежится. На город идут грозовые дожди. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Сегодня, 18 июля, на погоду Северной столицы окажет влияние циклон, выходящий своим центром в Карелию, - сообщил специалист. - Причем днём регион будет находиться в его тёплом секторе, а вечером ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. При переменной облачности местами, после 20-21 часа, пройдут кратковременные грозовые дожди.

Правда, долгожданной прохлады придется не просто подождать, но еще и пережить новую волну зноя: до того, как в город придут дожди и грозы, воздух успеет прогреться до +29 - +31 градуса. В соседней Ленинградской области местами возможно повышение температуры до +32 градусов. Немного скрасит положение ветер – его средняя скорость в дневные часы составит от четырех до девяти метров в секунду, при грозе возможны сильные порывы. А вот атмосферное давление будет падать и опустится ниже нормы – обратите на это внимание, если у вас есть метеозависимость.