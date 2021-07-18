Новинки морской военной техники и авиация над Невой: Самые яркие кадры с репетиции главного праздника моряков

Первая сводная репетиция главного праздника моряков прошла в Петербурге. Фото: Полина ШАНДРАК

Те жители и гости Северной столицы, кто не поленился в воскресенье подняться с постели с утра пораньше, могли стать свидетелями удивительного и очень впечатляющего зрелища: прохода военных кораблей по Неве и пролета военной авиации над центром города. 18 июля в Петербурге состоялась репетиция парада к главному празднику моряков – и не просто репетиция, а первая сводная. «Комсомолка» публикует самые яркие кадры.

Помимо водной участие в тренировке приняла воздушная группа. Фото: Полина ШАНДРАК

Подготовка к репетиции началась еще загодя – над Невой развели четыре моста, а в центре перекрыли в общей сложности 24 улицы – от Адмиралтейской и Университетской набережных до Мошкова переулка и части Литейного проспекта.

Завершилась тренировка проходом пеших расчетов. Фото: Полина ШАНДРАК

В общей сложности по Неве прошло около 20 военных кораблей и катеров – в том числе настоящие новинки отечественного военпрома, никогда и нигде прежде не демонстрировавшиеся широкой публике.

Основное празднование состоится в Петербурге уже через неделю. Фото: Полина ШАНДРАК

Ну а пока флот шел по главной водной артерии Петербурга ровным строем, в небе над ним оттачивали навыки пилоты морской авиации. Зрелище, судя по всему, ожидается не менее масштабное, чем «водная» часть – в программе заявлено в общей сложности более 50 самолетов и вертолетов.

Параллельно пройдет парад в Кронштадте - там представят корабли, которые из-за гигантских размеров не способны войти в Неву. Фото: Полина ШАНДРАК

В ходе репетиции экипажи кораблей проверили заданную регламентом скорость, интервалы движения между судами, скоординировали свои действия с воздушной группой и парадными расчетами.

Всего в параде примут участие около 20 военных кораблей. Фото: Полина ШАНДРАК

Напомним: праздник в честь Военно-морского флота в этом году ожидается не простой, а юбилейный – российские моряки отметят ровно 325 лет со дня его основания. Поэтому праздничная программа ожидается еще более насыщенной, а пара еще более зрелищным, чем во все предыдущие годы. В частности, в парадный строй войдут сразу три атомные подводные лодки Северного флота – и это только часть запланированных новинок.

В этом году парад обещают сделать еще более зрелищным и масштабным, чем во все предыдущие. Фото: Полина ШАНДРАК

Параллельно с петербургской частью программы свое празднование и свой парад пройдут в Кронштадте. Там, в акватории Финского залива, традиционно разместятся самые большие, тяжелые и мощные корабли, размеры которых не позволяют им войти в Неву.

На самом празднике в небо поднимутся более 50 вертолетов и самолетов. Фото: Полина ШАНДРАК

Следующая репетиция намечена на 22 июля. В перерывах между ними на кораблях наводят лоск – начищают до блеска каждую деталь, драят палубы, чтобы во время праздника все блестело и сияло.

Следующая репетиция - на этот раз генеральная - стоится 22 июля. Фото: Полина ШАНДРАК

Само празднование состоится уже через неделю - в следующее воскресенье, 25 июля. Для его проведения уже пообещали перекрыть больше десяти километров центральных улиц, так что всем автомобилистам мы настоятельно рекомендуем в этот день тщательнее планировать маршруты.