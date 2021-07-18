Как снимали «Союз спасения. Время гнева»: Домогаров в жару пять часов скакал на лошади, а Матвеев ходил в шерстяном костюме

Кирилл Зайцев, Антон Шагин, Максим Матвеев (слева направо). Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НАЗАД В ПРОШЛОЕ

Мокрая земля под ногами, кругом болотная тина, тут же лежит «мертвая» лошадь…

В реальность возвращают лишь крики:

- Тишина на площадке. Камера, мотор!

Во втором павильоне «Ленфильма» снимают заключительные сцены исторической драмы «Союз спасения. Время гнева» о восстании декабристов. На несколько дней площадку превратили в затопленный Петербург 1824 года. Правда, весь остальной антураж нарисуют уже во время монтажа.

- Здесь будет площадь перед Сенатом, памятник Петру, Нева, разрушенный верфь перед Адмиралтейством, - перечисляет режиссер сериала Никита Высоцкий – сын знаменитого певца.

В центре император Александр I (Виталий Кищенко) и граф Милорадович (Александр Домогаров). Фото: предоставлено кинокомпанией «Дирекция кино»

Полнометражный фильм «Союз спасения» вышел в российский прокат в 2019 году. По словам создателей, картина имела успех у зрителей. Поэтому решили снять продолжение. В начале пандемии начали работу над сценарием, а летом прошлого года уже договаривались с артистами и составляли графики.

- Конечно мы боялись, что все закроют. Ведь это такой дорогостоящий проект. Но нам светила счастливая звезда. Все обошлось, никто почти не заболел и ничего не сорвалось, - рассказала креативный продюсер сериала Виктория Демидова.

Два часа снимали сцену, как император Александр I (Виталий Кищенко), будущий император Николай I (Иван Колесников) и граф Милорадович (Александр Домогаров) объезжают центр разрушенного Петербурга и наблюдают последствия наводнения.

Режиссер сериала Никита Высоцкий объясняет актерам новую сцену. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КОСТЮМЫ - ЭТО ПЫТКА»

То и дело гремит хлопушка-нумератор и повторяется сцена: всадники подъезжают к крестьянам, которые греются у костра. Пока актеры изображают холод, в павильоне температура +30 градусов, на улице еще выше. Актеры спасаются ручными вентиляторами, но и это не помогает.

- Гримера мне! - кричит Александр Домогаров, снимая шляпу.

На синем фоне нарисуют Петербург. Фото: предоставлено кинокомпанией «Дирекция кино»

Отдых в душном павильоне объявлялся каждые 15 минут. Передышка нужна была не только актерам, но и лошадям. Отважно переживали весь съемочный день два коня по кличке Казначей, Каскадер и кобыла Сударыня. Последняя иногда показывала характер, возможно не могла устоять под харизмой Александра Домогарова, ведь он провел на ней около пяти часов.

- Эти лошади уже опытные актеры. Конечно, им тяжело в духоте, но как только объявляется мотор, они отрабатывают на высшем уровне. Кстати, Казначей, Казанова и Сударыня снимались во всех сериалах про Екатерину, «Дуэлянте» и «Казанове», - говорит владелица лошади Наталья.

У Александра Домогарова была последняя съемочная смена. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для Александра Домогарова эта смена в работе над фильмом последняя. Как принято у «киношников» съемочная группа поздравила его с этим событием.

- В кино, которое вышло в прошлом году, не хватало подробностей, почему декабристы пошли на это - задумали полное уничтожение царской фамилии, - делится своими соображениями Домогаров. - Почему так получилось, ведь это дворянские дети, они вместе с отпрысками царской фамилии воспитывались, росли. Для фильма было снято много материала, который бы не мог вместиться в 2–3 часа, поэтому ответы на все вопросы должен дать сериал.

Следом за Домогаровым на площадке появляется Максим Матвеев. За полчаса ему нужно войти в образ для сериала, где он играет князя Сергея Трубецкого. Следом меняются и декорации. Все тот же затопленный Петербург, но актеры Матвеев, Кирилл Зайцев (играет Михаила Бестужева) и Антон Шагин (играет Кондратия Рылеева) встречаются на шхуне.

- У меня, в отличие от коллег, нет сцен в седле. Мой герой или ездит в карете, или ходит пешком, - говорит Матвеев. – Любой эпохе сложно соответствовать, ведь люди были другими, более чувственны. Но в таких нарядах, как я сейчас, не хотел бы ходить. Шерстяной костюм в тридцатиградусную жару - это ужасно неудобно.

Максим Матвеев провел несколько часов в шерстяном костюме в +30. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

P.S. В Петербурге съемки сериала уже проходили в Мраморном дворце, в Доме-музее Державина, на Елагином острове и в других исторических локациях. Теперь до конца съемок остаются считанные дни. Последние сцены назначены на 23 июля. Затем картина отправиться на монтаж. Создатели сериала планируют закончить работу над ним до декабря, но зритель «Союз спасения. Время гнева» увидит уже в начале 2022 года.