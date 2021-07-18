«Люди бросают свои дома и бегут»: Жители карельского поселка пятые сутки воюют с лесным пожаром

Жители поселка Найстенъярви пятые сутки борются с пожаром. Фото: Наталья Митрунен.

Огненный ад: именно так коротко можно описать то, что переживает в последние несколько суток карельский поселок Найстенъярви, расположенный в 100 с небольшим километрах от столицы Республики – города Петрозаводска. Пятый день там полыхает лесной пожар. Пока власти отчитываются о том, что серьезной угрозы нет, местные жители сами борются с огнем, задыхаются в дыму и готовятся бежать из своих домов.

ОДНИ ПРОТИВ ОГНЯ

Как рассказали «КП-Петербург» местные жители, пожар вспыхнул неподалеку от железнодорожной станции Найстенъярви – с самим поселком, где живет больше 1 000 человек, ее разделяет немногим более двух километров. Что именно случилось – пока доподлинно не известно. Основных версий две: неудачно брошенный окурок и случайная искра, вылетевшая из-под колес проходившего мимо состава.

Почему поднялся пожар, пока не известно. Основные версии - неудачно брошенный окурок или случайная искра, вылетевшая из-под колес поезда.

- У нас уже который день стоит невыносимая жара, - поделилась с «Комсомолкой» одна из свидетельниц происходящего Наталья Калягина. – И засуха – два месяца не было дождей. У нас во дворе не трава, а сено – настолько все высушено. Если огонь дойдет сюда, мы все сгорим. Никто не спасется. Я живу в Найстенъярви больше 20 лет, но такое вижу впервые.

Опасность, по словам местных жителей, более чем реальная. Пожар уже окружил станцию, рядом с которой тоже живут люди, с трех сторон. Пока огонь идет низом – в том числе под землей, через торфяное болото – но его постоянно раздувает ветер. По словам другой местной жительницы Натальи Белой, вылетевшая из леса искра уже подожгла один из домов.

- Ситуация очень тяжелая, - признается Наталья. – Дым стелется вокруг на пять километров, нечем дышать. Пожарная машина в лес проехать не может, людей не хватает – те спасатели, которых прислали из МЧС, не справляются с ситуацией.

Дым видно за несколько километров. Фото: Наталья Митрунен

«ЕГО ЗАГОРИТСЯ ДОРОГА – БЕЖАТЬ БУДЕТ НЕКУДА»

Пожар тушат сами найстенъярвцы: в поселке, в здании школы, создали штаб гражданской обороны. Люди работают сутками: одни таскают воду, проливают горящие участки и пускают встречный пал, чтобы сбить подземное пламя, другие возят им еду и питье. Те, кто не задействован в работах, прячутся от дыма и запаха гари в подвалах и за крепко закрытыми окнами.

- Люди уже пятые сутки работают, - признается местная жительница Наталья Шуркене. – Это просто невыносимо, невыносимо и страшно. Уже сгорело три дома, люди бегут. Я сама отправила родителей и ребенка подальше отсюда – никто не знает, чем все в итоге обернется.

- Мы уже уезжаем из посёлка в соседние - Тойвола и Лахколампи - бросая свои дома. Всё в дыму, некуда звонить и писать. Спасаемся бегством. Это просто ад, - вырвался крик души у Натальи Калягиной.

Параллельно местные жители стучатся всюду, куда только могут: атакуют МЧС, пишут чиновникам от района и самому губернатору Карелии Артуру Парфенчикову. Ответ, по словам собеседников «КП», везде один – «ситуация под контролем».

Люди уже бегут из поселка - при том, что дорога всего одна. Фото: Наталья Митрунен

- Но мы же видим, что она не под контролем! – сетуют найстенъярвцы. – Уже пятые шестые, а пожар не удалось ни остановить, ни даже локализовать. Огонь уже в километре от жилых домов, горит городское кладбище. Из поселка ведет всего одна дорога – если загорится и она, бежать будет некуда.

«Комсомолке» не удалось связаться ни с правительство Республики, ни с МЧС – все телефоны молчали. Мы направили в компетентные ведомства официальные запросы. К настоящему моменту ответы на них в редакцию также не поступили. На кого надеяться людям – вопрос остается открытым.

ОФИЦИАЛЬНО

В воскресенье, 18 июля, правительство республики Карелия на своей официальной странице сообщило следующее:

- На пожаре привлечено к тушению около 80 человек (работники Карельского центра охраны лесов, арендаторы лесных участков, отряд противопожарной службы, сотрудники МЧС, лесничество, добровольцы) и 4 единицы техники. Также к тушению пожара привлечено два пожарных поезда. По оперативной информации все открытые участки горения потушены. Созданы минполосы шириной около пяти метров на протяжении двух км. Движение лесного пожара в сторону населенного пункта остановлено. Пожар движется на северо-запад. По северо-западной кромке сделана минполоса, планируется отжиг. Пожар низовой.

ЦИФРА

На данный момент в Карелии действует 22 природных пожара на общей площади более 3100 гектар в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах. На пожарах работает 400 человек и 64 единицы техники.