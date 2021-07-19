Редкие серебристые облака заметили над Петербургом / Фото: Алексей Лем

Над Санкт-Петербургом заметили необычной красоты серебристые облака. Редкое атмосферное явление образовалось над Северной столицей в ночь на понедельник, 19 июля 2021 года. Увидеть их можно сравнительно редко и только после заката, либо перед самым рассветом Солнца. Своими снимками и фотографиями поделились петербуржцы, которые в зимнее время занимаются "охотой" на северное сияние.

Увидеть такие облака можно только во время сумерек / Фото: Cate Archer

- Прямо сейчас в Петербурге наблюдаются высокие серебристые облака. А это означает, что их наблюдение возможно и в центральной части России, Москве и близлежащих регионах. Наблюдение возможно на северном горизонте, при наличии ясного неба, - сообщили в сообществе "Астро Фото Болото".

Свидетелями красивейшего явления могли стать петербуржцы с разных уголков города. Особенность таких облаков в том, что они словно светятся в темноте серебристым оттенком.

Серебристые облака - самые высокие на Земле / Фото: Алексей Лем

Такие облака возникают в мезосфере на высоте 76-85 километров от поверхности Земли. Они считаются самыми высокими облаками. Поэтому увидеть их можно только при особом освещении Солнцем. Добавим, что природа серебристых облаков пока полностью не изучено. Интересно то, что аналогичные облака появляются и на других планетах, в том числе Марсе.