В Петербурге стартовала Международная математическая олимпиада

Открылся международный конкурс красивым шоу. Фото предоставлено организаторами.

Петербург принимает одно из важнейших в мировой сфере образования событий - Международную математическую олимпиаду для старшеклассников. Ее официальное открытие состоялось 18 июля, а основной площадкой состязаний выбран РГПУ им. А. И. Герцена - именно над ним все дни соревнований будет возвышаться флаг олимпиады. И именно он станет центром внимания математиков со всего мира. А накануне старта олимпиады в университете состоялась встреча представителей оргкомитета олимпиады с журналистами.

ВУНДЕРКИНДЫ СО ВСЕГО МИРА

Из-за ситуации с коронавирусом большая часть событий пройдет в онлайн-режиме: в Петербурге по отлаженной системе связи «соберутся» сразу 630 юных математиков из 109 команд разных стран. К слову, принимает олимпиаду Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена уже второй год подряд.

- В 2021-м по графику олимпиада должна была пройти в Вашингтоне, но США отказались от проведения. И президент совета Международной математической олимпиады обратился к нам с просьбой принять ее и в этом году, - рассказал директор Президентского физико-математического лицея № 239, член оргкомитета Максим Пратусевич. - Это уникальный прецедент: международная олимпиада два года подряд проходит в одном и том же месте.

В этом году Петербург посетит более ста координаторов и наблюдателей, в том числе и из других стран - Мексики, США, Великобритании, Швеции, Венгрии, Казахстана. За тем, как на площадках по всему миру участники решают задачи, они будут следить из специального центра видеонаблюдений, который организовали на базе знаменитого физико-математического лицея № 239. Трудиться там будут практически круглосуточно, ведь придется работать с разными часовыми поясами.

ЛИЦО РОССИИ

Соревнования пройдут 19 и 20 июля, затем еще два дня отводится на проверку заданий. Ребята, которые представляют нашу страну, решать задачи будут в Герценовском университете. Всего в команде шесть человек: двое из них петербуржцы, трое - юные гении из Москвы, еще один - из Ижевска. Состоит олимпиада из задач по четырем темам: алгебра, геометрия, комбинаторика и теория чисел.

- Эта олимпиада - повод «раскрутить» золотые мозги и сказать, что на самом деле лицо России - это не тиктокер Даня Милохин, а вот эти дети, которые могут решать задачи, в которых 99 процентов населения даже не поймут условия. У нас такие дети есть, и их много, - отмечает Максим Пратусевич.

Имена победителей станут известны 24 июля. Помимо конкурсных состязаний, в программе для ребят будут онлайн-экскурсии по Петербургу, мероприятия, лекции ведущих математиков.

Максим Пратусевич (слева) и Сергей Богданов.Фото предоставлено организаторами.

КСТАТИ

Принимая олимпиаду в прошлом году, РГПУ им. А. И. Герцена ввел новую традицию, которую продолжат и в этом сезоне. Победителям олимпиады вручат сразу две медали. Первая полагается им самим, а вот вторую они могут подарить тому, кого считают своим главным наставником. К слову, главный тренер российской сборной по математике - петербуржец. Это аспирант РГПУ им. А. И. Герцена и учитель Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов.

СКАЗАНО!

«Это очень значимое для нас событие. Я хочу сказать огромное спасибо коллегам из зарубежных стран, из Министерства просвещения, руководства города, которые доверили в этот трудный момент провести олимпиаду на базе Герценовского университета. Это высокосимволично: во время блокады, в 1943 году, олимпиада по математике проходила в стенах нашего университета. Это был такой же значимый факт для нашего города, как Седьмая симфония Шостаковича, как блокадный матч. Сейчас мы переживаем непростое время. Мы вносим свой вклад в преодоление общей беды и продолжение замечательной традиции. Вызов пандемии стал стимулом для разработки нового формата работы, и сейчас мы чувствуем себя более уверенно, а будущие олимпиады, которые, надеюсь, будут проводиться в очном формате, могут использовать опыт наших коллег».

(Сергей Богданов, ректор РГПУ им. А. И. Герцена.)