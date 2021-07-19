Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 июля 2021 10:06

В Петербурге стартовала Международная математическая олимпиада

Основной площадкой проведения стал РГПУ им. А. И. Герцена
Евгения МОСКВИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Открылся международный конкурс красивым шоу. Фото предоставлено организаторами.

Открылся международный конкурс красивым шоу. Фото предоставлено организаторами.

Петербург принимает одно из важнейших в мировой сфере образования событий - Международную математическую олимпиаду для старшеклассников. Ее официальное открытие состоялось 18 июля, а основной площадкой состязаний выбран РГПУ им. А. И. Герцена - именно над ним все дни соревнований будет возвышаться флаг олимпиады. И именно он станет центром внимания математиков со всего мира. А накануне старта олимпиады в университете состоялась встреча представителей оргкомитета олимпиады с журналистами.

ВУНДЕРКИНДЫ СО ВСЕГО МИРА

Из-за ситуации с коронавирусом большая часть событий пройдет в онлайн-режиме: в Петербурге по отлаженной системе связи «соберутся» сразу 630 юных математиков из 109 команд разных стран. К слову, принимает олимпиаду Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена уже второй год подряд.

- В 2021-м по графику олимпиада должна была пройти в Вашингтоне, но США отказались от проведения. И президент совета Международной математической олимпиады обратился к нам с просьбой принять ее и в этом году, - рассказал директор Президентского физико-математического лицея № 239, член оргкомитета Максим Пратусевич. - Это уникальный прецедент: международная олимпиада два года подряд проходит в одном и том же месте.

В этом году Петербург посетит более ста координаторов и наблюдателей, в том числе и из других стран - Мексики, США, Великобритании, Швеции, Венгрии, Казахстана. За тем, как на площадках по всему миру участники решают задачи, они будут следить из специального центра видеонаблюдений, который организовали на базе знаменитого физико-математического лицея № 239. Трудиться там будут практически круглосуточно, ведь придется работать с разными часовыми поясами.

ЛИЦО РОССИИ

Соревнования пройдут 19 и 20 июля, затем еще два дня отводится на проверку заданий. Ребята, которые представляют нашу страну, решать задачи будут в Герценовском университете. Всего в команде шесть человек: двое из них петербуржцы, трое - юные гении из Москвы, еще один - из Ижевска. Состоит олимпиада из задач по четырем темам: алгебра, геометрия, комбинаторика и теория чисел.

- Эта олимпиада - повод «раскрутить» золотые мозги и сказать, что на самом деле лицо России - это не тиктокер Даня Милохин, а вот эти дети, которые могут решать задачи, в которых 99 процентов населения даже не поймут условия. У нас такие дети есть, и их много, - отмечает Максим Пратусевич.

Имена победителей станут известны 24 июля. Помимо конкурсных состязаний, в программе для ребят будут онлайн-экскурсии по Петербургу, мероприятия, лекции ведущих математиков.

Максим Пратусевич (слева) и Сергей Богданов.Фото предоставлено организаторами.

Максим Пратусевич (слева) и Сергей Богданов.Фото предоставлено организаторами.

КСТАТИ

Принимая олимпиаду в прошлом году, РГПУ им. А. И. Герцена ввел новую традицию, которую продолжат и в этом сезоне. Победителям олимпиады вручат сразу две медали. Первая полагается им самим, а вот вторую они могут подарить тому, кого считают своим главным наставником. К слову, главный тренер российской сборной по математике - петербуржец. Это аспирант РГПУ им. А. И. Герцена и учитель Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов.

СКАЗАНО!

«Это очень значимое для нас событие. Я хочу сказать огромное спасибо коллегам из зарубежных стран, из Министерства просвещения, руководства города, которые доверили в этот трудный момент провести олимпиаду на базе Герценовского университета. Это высокосимволично: во время блокады, в 1943 году, олимпиада по математике проходила в стенах нашего университета. Это был такой же значимый факт для нашего города, как Седьмая симфония Шостаковича, как блокадный матч. Сейчас мы переживаем непростое время. Мы вносим свой вклад в преодоление общей беды и продолжение замечательной традиции. Вызов пандемии стал стимулом для разработки нового формата работы, и сейчас мы чувствуем себя более уверенно, а будущие олимпиады, которые, надеюсь, будут проводиться в очном формате, могут использовать опыт наших коллег».

(Сергей Богданов, ректор РГПУ им. А. И. Герцена.)

БИЗНЕС-ПРЕСС