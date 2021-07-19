Честные выборы как рабочий план. «Новые люди» выпустили меморандум для кандидатов в депутаты

Зампред «Новых людей» Александр Даванков уверен, что политика должна быть благородным занятием.Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

«Петербургские выборы необходимо избавить от беззакония и аморальности». Первый шаг в этом направлении сделали представители партии «Новые люди», которая выпустили и подписали меморандум «О проведении на территории Санкт-Петербурга честной и открытой избирательной кампании 2021 года».

Документ «Новые люди» 16 июля разослали участникам предвыборной гонки в Петербурге с предложением присоединиться. Подписавшиеся обязуются соблюдать законы (в том числе и самый главный — Конституцию РФ), «отказаться от использования приемов и методов, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации» и «взаимодействовать со средствами массовой информации, а также другими общественными институтами и формированиями, исповедуя принципы законности и уважения иных точек зрения».

Меморандум содержит 10 условий, которые помогут провести честные выборы. Как отмечает зампред «Новых людей» Александр Даванков, «политика должна быть благородным занятием, а не каким-то грязным делом».

Пока, сообщают в партии, другие политики не откликнулись. На открытии избирательного штаба в Пушкине кандидат «Новых людей» Дмитрий Павлов еще раз обратился к политическим оппонентам с предложением поддержать меморандум.

- Мы уже неделю собираем подписи. Полтора месяца готовили волонтеров, было согласованно шесть пикетов в центральных точка Пушкинского района, но, к сожалению, столкнулись с недобросовестной конкуренцией от других кандидатов. Они пытались внести хаос в работу сборщиков. Мы обсудили эту ситуацию в штабе партии «Новые люди» и решили выпустить меморандум, главный смысл которого — открытая политическая конкуренция. Предлагаем всем участникам выборов присоединиться, - рассказал Дмитрий Павлов.

Для выдвижения кандидатов в Законодательное собрание по списку партии «Новые люди» необходимо собрать около 20 тысяч подписей. Еще около 4-5 тысяч подписантов нужно найти политикам, которые идут по округам. Партии, представленные в петербургском парламенте («Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и Партия Роста) от сбора подписей освобождены.

Напомним, выборы в Заксобрание Петербурга и Госдуму пройдут 17-19 сентября 2021 года.