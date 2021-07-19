«Сдавала бутылки,денег не было даже на проезд»: Яна Кошкина вспомнила свое бедное детство в Петербурге

Яна не стесняется говорить о своем прошлом. Фото: instagram.com/yana_koshkina_officia

Пышногрудая красотка Яна Кошкина призналась в своем бедном детстве. Напомним, 31-летняя актриса театра и кино до 2011 года жила и училась в Санкт-Петербурге вместе с мамой. Особенно тяжелые времена, по словам звезды сериала «Звоните ДиКаприо», пришлись на конец 90-х.

- Мое детство было самым простым. Не хочу употреблять слово бедное, но это так. Мы и бутылки собирали, чтобы были деньги на школьный автобус. И долги постоянные были у мамы. Часто ездили на рынок, где были гнилые фрукты на выброс. Мы собирали их, отрезали гнилые стороны у яблок, чтобы сделать варенье. Или я брала эти фрукты на тренировку, чтобы было что поесть, - признается Яна Кошкина в интервью на Youtube-шоу «Макарена».

Кстати, в то время Кошкина занималась художественной гимнастикой, но потом решила оставить карьеру и уйти в театральный. От спортивного прошлого осталась лишь подтянутая фигура.

Яна Кошкина на днях сменила машину на новенькую Lamborghini Urus. Фото: instagram.com/yana_koshkina_officia

Сейчас актриса говорит, что ей не приходится бедствовать. Накануне Яна Кошкина похвасталась покупкой нового авто. Звезда приобрела себе черный матовый Lamborghini Urus за 17,5 миллионов рублей. Также Кошкина утверждает, что мужчина рядом с ней тоже не должен быть бедным, иначе не сможет обеспечить ей комфортную жизнь.

- Я не буду кривить душой и говорить, что я буду встречаться с человеком, который не сможет меня обеспечить. Я сама работаю и привыкла к определенному уровню жизни. Мужчина, который будет зарабатывать значительно меньше меня, будет чувствовать себя не комфортно, - уверена она.

Сама Кошкина уже несколько лет встречается с мужчиной, имя которого предпочитает держать в тайне. Однако Яна не уверена, что с ним получится построить крепкую семью.